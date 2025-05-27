В результате удара РФ по Краматорску ранены четверо человек, среди них 6-летний ребёнок

Российские войска нанесли три удара по жилому кварталу Краматорска, в результате чего ранения получила семья и ещё одна жительница города.

Источник: Прокуратура Донецкой области

Подробности: Как сообщает прокуратура, российские оккупанты нанесли удар вечером 26 мая около 23:17.

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При этом были использованы авиабомбы ФАБ-250 с планирующим модулем УМПК. Один из боеприпасов упал рядом с многоквартирным домом.

Дословно: "В результате атаки, находясь в квартире, получили ранения 36-летний мужчина, его 33-летняя жена и их 6-летняя дочь. Также телесные повреждения получила 23-летняя жительница города".

Подробности: У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и контузии.

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В результате удара России повреждены не менее 13 частных и многоквартирных домов, а также автомобили.

Открыто уголовное производство по факту военного преступления – нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Предыстория: