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Нардеп: Фокус зустрічі ПА НАТО у США зсунувся від теми війни в Україні 

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 27 травня 2025, 16:16
Нардеп: Фокус зустрічі ПА НАТО у США зсунувся від теми війни в Україні 
Ілюстративне фото: Getty Images

Голова постійної делегації Єгор Чернєв заявив, що під час Парламентської асамблеї НАТО у Дейтоні вперше за три роки спостерігалося зниження інтересу до теми війни Росії проти України й американські парламентарі демонстрували стриманіше ставлення до української делегації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Чернєва у Facebook 

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Деталі: Чернєв розповів, що має "неоднозначне" враження від сесії Парламентської асамблеї НАТО у Дейтоні, що завершує роботу, і він "з таким за останні три роки зіткнувся вперше".

За його словами, хоча про Україну було багато згадок та окремі доповіді, в цілому акценти зустрічі намагалися змістити з російсько-української війни на події 30-річної давнини – підписання Дейтонських угод, якими завершилася війна в Боснії та Герцеговині.

Також Чернєв розповів, що зустріч з американською делегацією виявилась "не такою теплою, як завжди" – що дуже контрастувало з "абсолютною підтримкою від європейців" у кулуарах. 

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"Європейці, до речі, також дивувались розставленим акцентам цієї сесії ПА НАТО приймаючою стороною", – зазначив голова української делегації. 

Водночас Єгор Чернєв заявив, що делегація дуже задоволена фінальною декларацією ПА НАТО – де, зокрема, відкинули ультиматум Кремля про те, щоб Україна не могла стати членом Альянсу. 

"У підсумку все ж можу назвати цю сесію дуже вдалою. Європейці категорично за нас, з американцями будемо працювати", – підсумував він. 

Нагадаємо:

НАТОСША
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