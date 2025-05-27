Нардеп: Фокус встречи ПА НАТО в США сдвинулся от темы войны в Украине
Глава постоянной делегации Егор Чернев заявил, что во время Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне впервые за три года наблюдалось снижение интереса к теме войны России против Украины и американские парламентарии демонстрировали более сдержанное отношение к украинской делегации.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Чернева в Facebook
Детали: Чернев рассказал, что у него осталось "неоднозначное" впечатление от сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне, которая завершает работу, и он "с таким за последние три года столкнулся впервые".
По его словам, хотя об Украине было много упоминаний и отдельные доклады, в целом акценты встречи пытались сместить с российско-украинской войны на события 30-летней давности – подписание Дейтонских соглашений, которыми завершилась война в Боснии и Герцеговине.
Также Чернев рассказал, что встреча с американской делегацией оказалась "не такой теплой, как всегда" – что очень контрастировало с "абсолютной поддержкой от европейцев" в кулуарах.
"Европейцы, кстати, также удивлялись расставленным акцентам этой сессии ПА НАТО принимающей стороной", – отметил глава украинской делегации.
В то же время Егор Чернев заявил, что делегация очень довольна финальной декларацией ПА НАТО – где, в частности, отвергли ультиматум Кремля о том, чтобы Украина не могла стать членом Альянса.
"В итоге все же могу назвать эту сессию очень удачной. Европейцы категорически за нас, с американцами будем работать", – подытожил он.
Напомним:
- Ранее стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.
- Также СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.