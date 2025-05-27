Нардеп: Фокус встречи ПА НАТО в США сдвинулся от темы войны в Украине

Глава постоянной делегации Егор Чернев заявил, что во время Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне впервые за три года наблюдалось снижение интереса к теме войны России против Украины и американские парламентарии демонстрировали более сдержанное отношение к украинской делегации.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Чернева в Facebook

Детали: Чернев рассказал, что у него осталось "неоднозначное" впечатление от сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне, которая завершает работу, и он "с таким за последние три года столкнулся впервые".

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По его словам, хотя об Украине было много упоминаний и отдельные доклады, в целом акценты встречи пытались сместить с российско-украинской войны на события 30-летней давности – подписание Дейтонских соглашений, которыми завершилась война в Боснии и Герцеговине.

Также Чернев рассказал, что встреча с американской делегацией оказалась "не такой теплой, как всегда" – что очень контрастировало с "абсолютной поддержкой от европейцев" в кулуарах.

"Европейцы, кстати, также удивлялись расставленным акцентам этой сессии ПА НАТО принимающей стороной", – отметил глава украинской делегации.

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В то же время Егор Чернев заявил, что делегация очень довольна финальной декларацией ПА НАТО – где, в частности, отвергли ультиматум Кремля о том, чтобы Украина не могла стать членом Альянса.

"В итоге все же могу назвать эту сессию очень удачной. Европейцы категорически за нас, с американцами будем работать", – подытожил он.

Напомним: