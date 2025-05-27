Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Німеччині провели обшук: підозрюють підтримку російських бойовиків на Донбасі

Уляна Кричковська, Українська правдаВівторок, 27 травня 2025, 16:45
У Німеччині провели обшук: підозрюють підтримку російських бойовиків на Донбасі
Patrick Pleul/dpa

У вівторок, 27 травня, прокуратура Німеччини провела обшук у житловому будинку в землі Бранденбург у межах розслідування справи про підтримку російських бойовиків на сході України.

Джерело: телеканал n-tv, пише "Європейська правда"

Деталі: Речник прокуратури в Карлсруе повідомив, що одного з підозрюваних звинувачують в тому, що він протягом кількох років організовував перевезення товарів до окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей.

Реклама:

За даними правоохоронців, чоловік перебуває під слідством за підозрою у підтримці терористичної організації за кордоном. Як повідомляється, обшукане майно розташоване в районі Даме-Шпревальд.

За словами речника, обвинувачений не був заарештований. Він не сказав, які саме товари нібито перевозилися. 

Передісторія: 

РЕКЛАМА:

  • У травні стало відомо, що німецька технологічна компанія могла експортувати технології до Росії, попри нові санкції Європейського Союзу через вторгнення в Україну.

  • У жовтні 2024 року митниця Фінляндії почала розслідувати злочинну схему, в межах якої компанія зі сходу країни перевозила до Росії безпілотники, гідролокатори, процесори та іншу електроніку на суму в кілька сотень тисяч євро.

НімеччинаобшукиДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ, чиї родичі володіють майном на $2 млн
США отримали від України список умов мирної угоди, тепер чекають від РФ – Келлог
фотоВтеча з армії за $15 тисяч: викрито схему переправлення військових за кордон
Лісовий: Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово
ВідеоТрьох чоловіків і жінку затримали у Черкасах через напад на працівників ТЦК
Мерц про дозвіл бити вглиб РФ: Для України зняли обмеження кілька місяців тому
Усі новини...
Німеччина
Віцеканцлер Німеччини заперечив зміну курсу щодо дальності ударів для України
У коаліції закликали главу МЗС Німеччини переконати США і далі підтримувати Україну
Зеленський у середу відвідає Німеччину – ЗМІ
Останні новини
19:55
Середа та Гриценко з рекордом сезону здобули золото на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду
19:40
відео"Обручка із трьома сонцями": полярники показали оптичні ефекти в небі над "Вернадським"
19:40
Італійська мафія переходить від ворожнечі між собою до співпраці – звіт
19:38
Кротевича нагородили орденом Хмельницького, хоча раніше його прізвище зникло з указу
19:38
НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ, чиї родичі володіють майном на $2 млн
19:14
Росія отримає від експорту в ЄС більше, ніж Євросоюз витрачає на допомогу Україні – Bild
19:07
У Рівному народився хлопчик, зачатий після загибелі батька-військового
19:05
В Україні на третину побільшало операторів протимінної діяльності
18:57
Трамп розкритикував Путіна: "Грається з вогнем"
18:56
ЄС може скасувати тимчасовий захист українців: розглядають нові рішення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: