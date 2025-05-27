У Німеччині провели обшук: підозрюють підтримку російських бойовиків на Донбасі
У вівторок, 27 травня, прокуратура Німеччини провела обшук у житловому будинку в землі Бранденбург у межах розслідування справи про підтримку російських бойовиків на сході України.
Джерело: телеканал n-tv, пише "Європейська правда"
Деталі: Речник прокуратури в Карлсруе повідомив, що одного з підозрюваних звинувачують в тому, що він протягом кількох років організовував перевезення товарів до окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей.
За даними правоохоронців, чоловік перебуває під слідством за підозрою у підтримці терористичної організації за кордоном. Як повідомляється, обшукане майно розташоване в районі Даме-Шпревальд.
За словами речника, обвинувачений не був заарештований. Він не сказав, які саме товари нібито перевозилися.
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