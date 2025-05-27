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В Германии провели обыск: подозревают поддержку российских боевиков на Донбассе

Уляна Кричковская, Украинская правдаВторник, 27 мая 2025, 16:45
В Германии провели обыск: подозревают поддержку российских боевиков на Донбассе
Patrick Pleul/dpa

Во вторник, 27 мая, прокуратура Германии провела обыск в жилом доме в федеральной земле Бранденбург в рамках расследования дела о поддержке российских боевиков на востоке Украины.

Источник: телеканал n-tv, пишет Европейская правда

Детали: Пресс-секретарь прокуратуры в Карлсруэ сообщил, что одного из подозреваемых обвиняют в том, что он на протяжении нескольких лет организовывал поставки товаров на оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей.

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По данным правоохранительных органов, мужчина находится под следствием по подозрению в поддержке террористической организации за рубежом. Обыск проводился в районе Даме-Шпревальд.

По словам представителя прокуратуры, подозреваемый не был арестован. Какие именно товары якобы поставлялись — не уточняется.

Предыстория:

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  • В мае стало известно, что одна из немецких технологических компаний могла экспортировать технологии в Россию, несмотря на новые санкции Европейского Союза, введённые из-за вторжения в Украину.
  • В октябре 2024 года таможенная служба Финляндии начала расследование преступной схемы, в рамках которой компания с востока страны поставляла в Россию беспилотники, гидролокаторы, процессоры и другую электронику на сумму в несколько сотен тысяч евро.

ГерманияобыскиДонбасс
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