В Германии провели обыск: подозревают поддержку российских боевиков на Донбассе
Во вторник, 27 мая, прокуратура Германии провела обыск в жилом доме в федеральной земле Бранденбург в рамках расследования дела о поддержке российских боевиков на востоке Украины.
Источник: телеканал n-tv, пишет Европейская правда
Детали: Пресс-секретарь прокуратуры в Карлсруэ сообщил, что одного из подозреваемых обвиняют в том, что он на протяжении нескольких лет организовывал поставки товаров на оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей.
По данным правоохранительных органов, мужчина находится под следствием по подозрению в поддержке террористической организации за рубежом. Обыск проводился в районе Даме-Шпревальд.
По словам представителя прокуратуры, подозреваемый не был арестован. Какие именно товары якобы поставлялись — не уточняется.
Предыстория:
- В мае стало известно, что одна из немецких технологических компаний могла экспортировать технологии в Россию, несмотря на новые санкции Европейского Союза, введённые из-за вторжения в Украину.
- В октябре 2024 года таможенная служба Финляндии начала расследование преступной схемы, в рамках которой компания с востока страны поставляла в Россию беспилотники, гидролокаторы, процессоры и другую электронику на сумму в несколько сотен тысяч евро.