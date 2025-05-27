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ЦПК: Підозрювана в отриманні хабаря заступниця прокурора – мобілізувалась

Євген КізіловВівторок, 27 травня 2025, 18:56
ЦПК: Підозрювана в отриманні хабаря заступниця прокурора – мобілізувалась
фото: zap.gp.gov.ua

Заступниця прокурора Запорізької області Наталія Максименко, яку НАБУ і САП підозрюють у вимаганні та отриманні 40 тисяч доларів хабаря, доєдналась до Збройних сил.

Джерело: Центр протидії корупції у соцмережах

Деталі: За інформацією джерел ЦПК, Максименко заступила на службу 9 травня, за 10 днів до засідання Вищого антикорсуду у її справі.

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У ЦПК припускають, що за допомогою мобілізації підозрювана хоче уникнути покарання.

Також у Центрі задаються риторичним питанням, "чи Міноборони скасовуватиме наказ про мобілізацію Максименко так само, як в історії з Насіровим".

Дослівно: "Поки фігуранти корупційних справ перебувають на службі (переважно у глибокому тилу), строки давності у їхніх справах потрохи спливають. Тому поки депутати не внесуть зміни до закону, десятки фігурантів топсправ, зокрема і Максименко, цілком законно уникнуть покарання".

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Більше деталей: ЦПК нагадує, що Максименко викрили у вересні 2024 року. За версією слідства, вона отримала 40 тисяч доларів за вирішення питання про скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності. Гроші знайшли у багажнику автівки.

Згодом за Максименко внесли заставу в 8 млн грн і вона вийшла на волю. Санкція статті, яка інкримінується заступниці прокурора області, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо: Нещодавно екскерівник Державної фіскальної служби Роман Насіров, який обвинувачується в отриманні рекордного хабаря у 722 млн грн, мобілізувався до ЗСУ "за крок до вироку".

Пізніше Військова служба правопорядку у Збройних Силах України повідомила про службове розслідування за цим фактом і скасування наказу про мобілізацію Насірова.

мобілізаціякриміналпрокуратура
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