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ЦПК: Подозреваемая в получении взятки заместитель прокурора – мобилизовалась

Евгений КизиловВторник, 27 мая 2025, 18:56
ЦПК: Подозреваемая в получении взятки заместитель прокурора – мобилизовалась
фото: zap.gp.gov.ua

Заместитель прокурора Запорожской области Наталья Максименко, которую НАБУ и САП подозревают в вымогательстве и получении 40 тысяч долларов взятки, вступила в Вооруженные силы.

Источник: Центр противодействия коррупции в соцсетях

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Детали: По информации источников ЦПК, Максименко заступила на службу 9 мая, за 10 дней до заседания Высшего антикорсуда по ее делу.

В ЦПК предполагают, что с помощью мобилизации подозреваемая хочет избежать наказания.

Также в Центре задаются риторическим вопросом, "будет ли Минобороны отменять приказ о мобилизации Максименко так же, как в истории с Насировым".

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Дословно: "Пока фигуранты коррупционных дел находятся на службе (преимущественно в глубоком тылу), сроки давности по их делам понемногу истекают. Поэтому пока депутаты не внесут изменения в закон, десятки фигурантов топ-дел, в том числе и Максименко, вполне законно избегут наказания".

Больше деталей: ЦПК напоминает, что Максименко разоблачили в сентябре 2024 года. По версии следствия, она получила 40 тысяч долларов за решение вопроса об отмене ареста имущества и непривлечение лица к уголовной ответственности. Деньги нашли в багажнике автомобиля.

Впоследствии за Максименко внесли залог в 8 млн грн и она вышла на свободу. Санкция статьи, которая инкриминируется заместителю прокурора области, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним: Недавно экс-руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров, который обвиняется в получении рекордной взятки в 722 млн грн, мобилизовался в ВСУ "за шаг до приговора".

Позже Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины сообщила о служебном расследовании по данному факту и отмене приказа о мобилизации Насирова.

мобилизациякриминалпрокуратура
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