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Литва вручила Росії ноту протесту через удари по Україні

Уляна Кричковська, Євген КізіловВівторок, 27 травня 2025, 20:22
Литва вручила Росії ноту протесту через удари по Україні
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. фото: МЗС Литви в Х

Литовське МЗС вручило представнику посольства РФ ноту протесту через воєнні злочини, які його країна коїть стосовно України.

Джерело: заява зовнішньополітичного відомства країни, пише "Європейська правда"

Деталі: 27 травня МЗС Литви викликало представника російського посольства та вручило йому ноту протесту щодо триваючих воєнних злочинів, які скоюють збройні сили Росії. 

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"Литва рішуче засуджує вбивства беззбройних українських військовополонених, а також посилені обстріли українських міст ракетами та безпілотниками", – йдеться у заяві. 

МЗС Литви наголосило, що внаслідок цих атак гинуть і зазнають тяжких поранень мирні жителі, зокрема діти, а також знищується цивільна інфраструктура.

"Литва нагадує, що такі дії є воєнними злочинами, не мають строку давності, і всі винні в їх скоєнні рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві країни. 

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Окрім цього, у Литві також зазначили, що, відмовляючись оголосити хоча б 30-денне припинення вогню, Росія демонструє свій агресивний намір продовжувати розв’язану нею війну та фактично відкидає зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на припинення вбивств українських мирних жителів.

"Литва й надалі всіма силами підтримуватиме зусилля України щодо захисту від агресора", – підсумували у заяві МЗС країни.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у ніч проти 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних безпілотників. 

У наступну ніч, проти 25 травня, Росія намагалася вдарити 367-ми засобами повітряного нападу, серед яких були балістичні, крилаті та керовані ракети, а також дрони. А у ніч проти 26 травня Росія запустила по Україні 364 засоби, серед яких були крилаті ракети та ударні дрони.

У контексті вбивства беззбройних українських військовополонених, про що заявляли у МЗС Литви, варто зазначити, що 24 травня Головне управління розвідки зазначило, що кількість страт росіянами українських воїнів на полі бою зростає – вже зафіксовано понад 150 таких випадків.

25 травня американський президент Дональд Трамп відреагував на російські обстріли та заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії. А 27 травня він заявив, що очільник Кремля Владімір Путін "грається з вогнем".

Литваросійсько-українська війнаРосія
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