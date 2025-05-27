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Литва вручила России ноту протеста из-за ударов по Украине

Уляна Кричковская, Евгений КизиловВторник, 27 мая 2025, 20:22
Литва вручила России ноту протеста из-за ударов по Украине
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. фото: МИД Литвы в Х

Литовский МИД вручил представителю посольства РФ ноту протеста из-за военных преступлений, которые его страна совершает в отношении Украины.

Источник: заявление внешнеполитического ведомства страны, пишет "Европейская правда"

Детали: 27 мая МИД Литвы вызвал представителя российского посольства и вручил ему ноту протеста в связи с продолжающимися военными преступлениями, которые совершают вооруженные силы России.

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"Литва решительно осуждает убийства безоружных украинских военнопленных, а также усиленные обстрелы украинских городов ракетами и беспилотниками", – говорится в заявлении.

МИД Литвы подчеркнул, что в результате этих атак гибнут и получают тяжелые ранения мирные жители, в том числе дети, а также уничтожается гражданская инфраструктура.

"Литва напоминает, что такие действия являются военными преступлениями, не имеют срока давности, и все виновные в их совершении рано или поздно будут привлечены к ответственности", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.

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Кроме того, в Литве также отметили, что, отказываясь объявить хотя бы 30-дневное прекращение огня, Россия демонстрирует свое агрессивное намерение продолжать развязанную ею войну и фактически отвергает усилия международного сообщества, направленные на прекращение убийств украинских мирных жителей.

"Литва и в дальнейшем всеми силами будет поддерживать усилия Украины по защите от агрессора", – подытожили в заявлении МИД страны.

По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников.

В следующую ночь, против 25 мая, Россия пыталась нанести удар 367 средствами воздушного нападения, среди которых были баллистические, крылатые и управляемые ракеты, а также дроны. А в ночь против 26 мая Россия запустила по Украине 364 средства, среди которых были крылатые ракеты и ударные дроны.

В контексте убийства безоружных украинских военнопленных, о чем заявили в МИД Литвы, стоит отметить, что 24 мая Главное управление разведки отметило, что количество казней украинских воинов россиянами на поле боя растет – уже зафиксировано более 150 таких случаев.

25 мая американский президент Дональд Трамп отреагировал на российские обстрелы и заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России. А 27 мая он заявил, что глава Кремля Владимир Путин "играет с огнем".

Литвароссийско-украинская войнаРосcия
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