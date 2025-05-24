ГУР зафіксувало 150 страт українських військових у полоні окупантів

Головне управління розвідки зазначає, що кількість страт українських воїнів на полі бою зростає – вже зафіксовано понад 150 таких випадків.

Джерело: ГУР МО

Деталі: Розвідники також зафіксували прямі накази вбивати полонених.

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Також ГУР цитує слова доповідача ООН з питань позасудових страт доктора Морріса Тідбол-Бінца, який переконаний, що такі страти "не відбувалися б з такою кількістю та частотою без наказу або згоди" господаря Кремля Володимира Путіна.

Дослівно ГУР: "Ці злочини – не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора — Росії".

Довідково: Важливо зазначити, що ці цифри стосуються лише тих, які верифікувало ГУР від початку повномасштабного вторгнення.

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Загалом українські правоохоронці розслідують страти російськими окупантами 268 українських військовополонених, з яких 208 були страчені на полі бою і 59 – у колонії "Оленівка".

Нагадаємо: Зранку 22 травня під час штурму позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району окупанти взяли в полон двох українських військових, яких згодом розстріляли.