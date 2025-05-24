ГУР зафіксувало 150 страт українських військових у полоні окупантів
Головне управління розвідки зазначає, що кількість страт українських воїнів на полі бою зростає – вже зафіксовано понад 150 таких випадків.
Джерело: ГУР МО
Деталі: Розвідники також зафіксували прямі накази вбивати полонених.
Також ГУР цитує слова доповідача ООН з питань позасудових страт доктора Морріса Тідбол-Бінца, який переконаний, що такі страти "не відбувалися б з такою кількістю та частотою без наказу або згоди" господаря Кремля Володимира Путіна.
Дослівно ГУР: "Ці злочини – не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора — Росії".
Довідково: Важливо зазначити, що ці цифри стосуються лише тих, які верифікувало ГУР від початку повномасштабного вторгнення.
Загалом українські правоохоронці розслідують страти російськими окупантами 268 українських військовополонених, з яких 208 були страчені на полі бою і 59 – у колонії "Оленівка".
Нагадаємо: Зранку 22 травня під час штурму позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району окупанти взяли в полон двох українських військових, яких згодом розстріляли.