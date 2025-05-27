Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Центрі стратегічних комунікацій спростували фейк росіян про нібито атаку ЗСУ на вертоліт Путіна

Тетяна ОлійникВівторок, 27 травня 2025, 20:36
У Центрі стратегічних комунікацій спростували фейк росіян про нібито атаку ЗСУ на вертоліт Путіна
Фото - getty images

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували інформацію про те, що гелікоптер російського лідера Володимира Путіна нібито потрапив під атаку Збройних сил України на Курщині.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКСК

Деталі: У Центрі повідомили, що Путін відвідав Курську область 20 травня, це була начебто його перша поїздка в регіон після того, як Міноборони РФ відзвітувало про повне звільнення території від ЗСУ.

Реклама:

При цьому про прорив Путіна через рій дронів на вертольоті повідомили вперше.

Дослівно: "Прокремлівські ЗМІ, висвітлюючи поїздку Путіна, стверджували, що він пересувався регіоном виключно на автомобілі. Кадри з кортежем показували усі федеральні телеканали.

Крім того, у цих числах ні Міноборони, ні Курські ЗМІ та Telegram-канали не повідомляли про атаку БПЛА, яка за масштабами відповідала б словам Дашкіна".

РЕКЛАМА:

Що передувало: 

У неділю командир дивізії ППО на Курщині Юрій Дашкін, якого цитує "РБК", повідомив, що вертоліт Путіна перебував в епіцентрі відбиття масштабної атаки безпілотників ЗСУ під час відвідування Курської області.

ПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЗеленський пообіцяв Росії "дзеркальні" відповіді
Росія планує під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми попри ризики
НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ, чиї родичі володіють майном на $2 млн
США отримали від України список умов мирної угоди, тепер чекають від РФ – Келлог
фотоВтеча з армії за $15 тисяч: викрито схему переправлення військових за кордон
Лісовий: Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово
Усі новини...
Путін
Трамп розкритикував Путіна: "Грається з вогнем"
Трамп може запровадити санкції проти Росії цього тижня – WSJ
Путін закликав "душити" іноземні IT-сервіси, які "ворожі" до РФ
Останні новини
23:37
Генштаб: На Курщині за добу відбулось 29 боїв
23:36
Сімейні лікарі більше не можуть направити на будь-яке обстеження: що змінилося для медиків та пацієнтів
23:19
Глава МЗС Німеччини закликає до спільного зі США тиску на Росію
23:07
Росія вдарила балістичною ракетою по підприємству в Ніжині на Чернігівщині
23:04
Єврокомісія розслідує діяльність чотирьох платформ з порнографічним контентом: причина
22:49
У Держдепі порадили Росії менше думати про заяви Трампа, а більше – про зупинку війни
22:23
Медведєв пригрозив Трампу Третьою світовою
22:16
фотоПоказали акторів, що зіграють Гаррі, Рона та Герміону в новому серіалі від HBO
21:56
Фіналіст Євроліги увійшов до тренерського штабу збірної України з баскетболу
21:47
ЗМІ: ЄС готується схвалити вступ Болгарії до єврозони
Усі новини...
Реклама:
Реклама: