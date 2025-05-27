У Центрі стратегічних комунікацій спростували фейк росіян про нібито атаку ЗСУ на вертоліт Путіна
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували інформацію про те, що гелікоптер російського лідера Володимира Путіна нібито потрапив під атаку Збройних сил України на Курщині.
Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКСК
Деталі: У Центрі повідомили, що Путін відвідав Курську область 20 травня, це була начебто його перша поїздка в регіон після того, як Міноборони РФ відзвітувало про повне звільнення території від ЗСУ.
При цьому про прорив Путіна через рій дронів на вертольоті повідомили вперше.
Дослівно: "Прокремлівські ЗМІ, висвітлюючи поїздку Путіна, стверджували, що він пересувався регіоном виключно на автомобілі. Кадри з кортежем показували усі федеральні телеканали.
Крім того, у цих числах ні Міноборони, ні Курські ЗМІ та Telegram-канали не повідомляли про атаку БПЛА, яка за масштабами відповідала б словам Дашкіна".
Що передувало:
У неділю командир дивізії ППО на Курщині Юрій Дашкін, якого цитує "РБК", повідомив, що вертоліт Путіна перебував в епіцентрі відбиття масштабної атаки безпілотників ЗСУ під час відвідування Курської області.