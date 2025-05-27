У Центрі стратегічних комунікацій спростували фейк росіян про нібито атаку ЗСУ на вертоліт Путіна

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували інформацію про те, що гелікоптер російського лідера Володимира Путіна нібито потрапив під атаку Збройних сил України на Курщині.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКСК

Деталі: У Центрі повідомили, що Путін відвідав Курську область 20 травня, це була начебто його перша поїздка в регіон після того, як Міноборони РФ відзвітувало про повне звільнення території від ЗСУ.

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При цьому про прорив Путіна через рій дронів на вертольоті повідомили вперше.

Дослівно: "Прокремлівські ЗМІ, висвітлюючи поїздку Путіна, стверджували, що він пересувався регіоном виключно на автомобілі. Кадри з кортежем показували усі федеральні телеканали.

Крім того, у цих числах ні Міноборони, ні Курські ЗМІ та Telegram-канали не повідомляли про атаку БПЛА, яка за масштабами відповідала б словам Дашкіна".

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Що передувало:

У неділю командир дивізії ППО на Курщині Юрій Дашкін, якого цитує "РБК", повідомив, що вертоліт Путіна перебував в епіцентрі відбиття масштабної атаки безпілотників ЗСУ під час відвідування Курської області.