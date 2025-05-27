Медведєв пригрозив Трампу Третьою світовою

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на заяву американського президента Дональда Трампа, який раніше розкритикував Володимира Путіна.

Джерело: Медведєв у соцмережі Х

Пряма мова: "Що стосується слів Трампа про те, що Путін "грає з вогнем" і що з Росією відбуваються "справді погані речі", я знаю тільки одну СПРАВДІ ПОГАНУ річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!".

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