Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медведєв пригрозив Трампу Третьою світовою

Тетяна ОлійникВівторок, 27 травня 2025, 22:23
Медведєв пригрозив Трампу Третьою світовою
Медведєв. Фото - getty images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на заяву американського президента Дональда Трампа, який раніше розкритикував Володимира Путіна.

Джерело: Медведєв у соцмережі Х

Пряма мова: "Що стосується слів Трампа про те, що Путін "грає з вогнем" і що з Росією відбуваються "справді погані речі", я знаю тільки одну СПРАВДІ ПОГАНУ річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!".

Реклама:

Що передувало:

  • Президент США Дональд Трамп після трьох поспіль масованих атак РФ по Україні заявив, що російський лідер Володимир Путін "грається з вогнем".
  • Також заявив, що якби не Трамп – "з Росією вже давно трапилися б справді жахливі речі". "І я маю на увазі ДІЙСНО ЖАХЛИВІ. Він грається з вогнем!", – написав президент США.

ТрампМедведєвРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЗеленський пообіцяв Росії "дзеркальні" відповіді
Росія планує під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми попри ризики
НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ, чиї родичі володіють майном на $2 млн
США отримали від України список умов мирної угоди, тепер чекають від РФ – Келлог
фотоВтеча з армії за $15 тисяч: викрито схему переправлення військових за кордон
Лісовий: Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово
Усі новини...
Трамп
У Держдепі порадили Росії менше думати про заяви Трампа, а більше – про зупинку війни
Трамп розкритикував Путіна: "Грається з вогнем"
Трамп серйозно розглядає скасування всіх обмежень щодо військових дій для України – ЗМІ
Останні новини
01:20
Греція ліквідує держагентство, що фігурує в розслідуванні ЄС про шахрайство
01:08
У Росії заявили нібито про атаку понад 100 "українських" БпЛА протягом трьох годин
00:53
тенісУкраїнки встановили рекорд за представництвом у другому колі Ролан Гаррос
00:49
У Нью-Йорку показали ретроспективу фільмів Кіри Муратової
00:38
оновленоУ Харкові було чути серію вибухів
00:24
На Херсонщині чоловік підірвався на міні
00:15
фото17 вражаючих світлин Чумацького Шляху з різних куточків світу: добірка переможців конкурсу
23:55
Литовські плавці відмовилися ставати на п'єдестал із представниками РФ
23:49
Новини економіки 27 травня: новий газовий маршрут України, РФ планує підключитись до ЗАЕС
23:37
Генштаб: На Курщині за добу відбулось 29 боїв
Усі новини...
Реклама:
Реклама: