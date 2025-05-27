Медведєв пригрозив Трампу Третьою світовою
Вівторок, 27 травня 2025, 22:23
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на заяву американського президента Дональда Трампа, який раніше розкритикував Володимира Путіна.
Джерело: Медведєв у соцмережі Х
Пряма мова: "Що стосується слів Трампа про те, що Путін "грає з вогнем" і що з Росією відбуваються "справді погані речі", я знаю тільки одну СПРАВДІ ПОГАНУ річ – Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!".
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Що передувало:
- Президент США Дональд Трамп після трьох поспіль масованих атак РФ по Україні заявив, що російський лідер Володимир Путін "грається з вогнем".
- Також заявив, що якби не Трамп – "з Росією вже давно трапилися б справді жахливі речі". "І я маю на увазі ДІЙСНО ЖАХЛИВІ. Він грається з вогнем!", – написав президент США.