Медведев пригрозил Трампу Третьей мировой войной

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа, который ранее раскритиковал Владимира Путина.

Источник: Медведев в соцсети Х

Прямая речь: "Что касается слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и что с Россией происходят "действительно плохие вещи", я знаю только одну ИСТИННО ПЛОХУЮ вещь – Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!".

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