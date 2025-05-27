Медведев пригрозил Трампу Третьей мировой войной
Вторник, 27 мая 2025, 22:23
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа, который ранее раскритиковал Владимира Путина.
Источник: Медведев в соцсети Х
Прямая речь: "Что касается слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и что с Россией происходят "действительно плохие вещи", я знаю только одну ИСТИННО ПЛОХУЮ вещь – Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!".
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Что предшествовало:
- Президент США Дональд Трамп после трех подряд массированных атак РФ по Украине заявил, что российский лидер Владимир Путин "играет с огнем".
- Также заявил, что если бы не Трамп – "с Россией уже давно случились бы действительно ужасные вещи". "И я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УЖАСНЫЕ. Он играет с огнем!", – написал президент США.