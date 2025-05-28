У Москві кажуть, що "відбиваються від атаки дронів", закрили аеропорти

Мер Москви заявив про близько 30 збитих дронів, які нібито атакували столицю Росію, московські та інші аеропорти РФ призупиняли роботу.

Джерело: мер Москви Сергій Собянін, росЗМІ з посиланням на Росавіацію

Деталі: У ніч проти 28 травня Собянін повідомив, що російська ППО "відбиває атаки ворожих безпілотників". За його словами, нібито знешкоджено близько 30 безпілотників.

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Разом з тим Росавіація повідомила про призупинку роботи аеропортів "Внуково" і "Жуковський", "Шереметьєво".

Пізніше у Росії повідомили про призупинку роботи аеропортів Владимира, Іваново, Костроми, Ярославля.

Що передувало: У Міноборони Росії заявили, що ввечері 27 травня, з 21:00 до 00:00 за московським часом, їхня ППО нібито перехопила і знищила 112 "українських безпілотників".