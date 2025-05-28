Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Москві кажуть, що "відбиваються від атаки дронів", закрили аеропорти

Ольга Глущенко Середа, 28 травня 2025, 01:28
У Москві кажуть, що відбиваються від атаки дронів, закрили аеропорти
ілюстративне фото: Baza

Мер Москви заявив про близько 30 збитих дронів, які нібито атакували столицю Росію, московські та інші аеропорти РФ призупиняли роботу.

Джерело: мер Москви Сергій Собянін, росЗМІ з посиланням на Росавіацію

Деталі: У ніч проти 28 травня Собянін повідомив, що російська ППО "відбиває атаки ворожих безпілотників". За його словами, нібито знешкоджено близько 30  безпілотників.

Реклама:

Разом з тим Росавіація повідомила про призупинку роботи аеропортів "Внуково" і "Жуковський", "Шереметьєво".

Пізніше у Росії повідомили про призупинку роботи аеропортів Владимира, Іваново, Костроми, Ярославля.

Що передувало: У Міноборони Росії заявили, що ввечері 27 травня, з 21:00 до 00:00 за московським часом, їхня ППО нібито перехопила і знищила 112 "українських безпілотників".

Росіябезпілотникиаеропорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Ворожа атака БпЛА на Харківщину: 8 постраждалих
відеоЗеленський пообіцяв Росії "дзеркальні" відповіді
Росія планує під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми попри ризики
НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ, чиї родичі володіють майном на $2 млн
США отримали від України список умов мирної угоди, тепер чекають від РФ – Келлог
фотоВтеча з армії за $15 тисяч: викрито схему переправлення військових за кордон
Усі новини...
Росія
У Росії заявили нібито про атаку понад 100 "українських" БпЛА протягом трьох годин
У Держдепі порадили Росії менше думати про заяви Трампа, а більше – про зупинку війни
Медведєв пригрозив Трампу Третьою світовою
Останні новини
05:30
Politico: Трамп втрачає терпіння щодо Путіна, але не визначився з подальшими кроками
04:12
Трамп озвучив Канаді ціну протиракетного захисту Golden Dome
03:04
Ворожа атака БпЛА на Харківщину: 8 постраждалих
02:52
Келлог назвав "безрозсудним коментарем" погрози Медведєва Третьою світовою
02:26
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
01:48
оновленоНа Миколаївщині та в Полтаві пролунали вибухи
01:28
У Москві кажуть, що "відбиваються від атаки дронів", закрили аеропорти
01:20
Греція ліквідує держагентство, що фігурує в розслідуванні ЄС про шахрайство
01:08
У Росії заявили нібито про атаку понад 100 "українських" БпЛА протягом трьох годин
00:53
тенісУкраїнки встановили рекорд за представництвом у другому колі Ролан Гаррос
Усі новини...
Реклама:
Реклама: