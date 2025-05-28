Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Москве говорят, что "отбиваются от атаки дронов", закрыли аэропорты

Ольга ГлущенкоСреда, 28 мая 2025, 01:28
В Москве говорят, что отбиваются от атаки дронов, закрыли аэропорты
иллюстративное фото: Baza

Мэр Москвы заявил о около 30 сбитых дронов, якобы атаковавших столицу Россию, московские и другие аэропорты РФ приостанавливали работу.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин, росСМИ со ссылкой на Росавиацию

Детали: В ночь на 28 мая Собянин сообщил, что российское ПВО "отбивает атаки вражеских беспилотников". По его словам, якобы обезврежены около 30 беспилотников.

Реклама:

Вместе с тем Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов "Внуково" и "Жуковский", "Шереметьево".

Позже в России сообщили о приостановке работы аэропортов Владимира, Иваново, Костромы, Ярославля.

Что предшествовало: В Минобороны России заявили, что вечером 27 мая, с 21:00 до 00:00 по московскому времени, их ПВО якобы перехватила и уничтожила 112 "украинских беспилотников".

Росcиябеспилотникиаэропорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вражеская атака БпЛА на Харьковскую область: 8 пострадавших
видеоЗеленский пообещал России "зеркальные" ответы
Росия планирует подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски
НАПК проверяет образ жизни полковника СБУ, чьи родственники владеют имуществом на $2 млн
США получили от Украины список условий мирного соглашения, теперь ждут от РФ – Келлог
фотоПобег из армии за $15 тысяч: разоблачена схема переправки военных за границу
Все новости...
Росcия
В России заявили якобы об атаке более 100 "украинских" БПЛА в течение трех часов
В Госдепе посоветовали России меньше думать о заявлениях Трампа, а больше – об остановке войны
Медведев пригрозил Трампу Третьей мировой войной
Последние новости
04:12
Трамп озвучил Канаде цену противоракетной защиты Golden Dome
03:04
Вражеская атака БпЛА на Харьковскую область: 8 пострадавших
02:52
Келлог назвал "безрассудным комментарием" угрозы Медведева Третьей мировой
02:26
ОбновленоВ Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
01:48
ОбновленоВ Николаевской области и Полтаве прогремели взрывы
01:28
В Москве говорят, что "отбиваются от атаки дронов", закрыли аэропорты
01:20
Греция ликвидирует госагентство, фигурирующее в расследовании ЕС о мошенничестве
01:08
В России заявили якобы об атаке более 100 "украинских" БПЛА в течение трех часов
00:53
теннисУкраинки установили рекорд по представительству во втором круге Ролан Гаррос
00:49
В Нью-Йорке показали ретроспективу фильмов Киры Муратовой
Все новости...
Реклама:
Реклама: