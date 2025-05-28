В Москве говорят, что "отбиваются от атаки дронов", закрыли аэропорты

Мэр Москвы заявил о около 30 сбитых дронов, якобы атаковавших столицу Россию, московские и другие аэропорты РФ приостанавливали работу.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин, росСМИ со ссылкой на Росавиацию

Детали: В ночь на 28 мая Собянин сообщил, что российское ПВО "отбивает атаки вражеских беспилотников". По его словам, якобы обезврежены около 30 беспилотников.

Реклама:

Вместе с тем Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов "Внуково" и "Жуковский", "Шереметьево".

Позже в России сообщили о приостановке работы аэропортов Владимира, Иваново, Костромы, Ярославля.

Что предшествовало: В Минобороны России заявили, что вечером 27 мая, с 21:00 до 00:00 по московскому времени, их ПВО якобы перехватила и уничтожила 112 "украинских беспилотников".