Харківщина: зафіксовано понад 10 влучань, 1 людина загинула, ще 7 дістали поранення
Уночі 28 травня росіяни завдали масованих ударів безпілотниками по Харківщині – відомо про понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство, одна людина загинула та ще 7 дістали поранення.
Джерело: ДСНС в Telegram
Деталі: Окупанти гатили по населених пунктах Чугуївського та Харківського районів.
"Внаслідок атаки загинула 1 людина, ще 7, з яких 1 дитина, постраждали. Виникли 3 пожежі", – повідомили в ДСНС.
Зокрема, горів виробничий цех та складське приміщення на площі 1580 кв. м. на території приватного підприємства у селищі Васищеве.
На території селища Безлюдівка були влучання на відкритій місцевості – там зайнявся сухостій на площі 1000 кв. м.
У селищі Есхар ворожий БпЛА влучив у житлову двоповерхівку – там теж виникла пожежа.
"До ліквідації наслідків російської атаки залучались понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС, у т.ч. піротехнічний розрахунок, пожежний поїзд та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Васищеве", – підсумували у ДСНС.
Передісторія:
- Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харківщину постраждали 8 людей, серед яких – 4-річна дитина.