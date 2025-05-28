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Харківщина: зафіксовано понад 10 влучань, 1 людина загинула, ще 7 дістали поранення

Ірина БалачукСереда, 28 травня 2025, 10:16
Харківщина: зафіксовано понад 10 влучань, 1 людина загинула, ще 7 дістали поранення
Фото ДСНС

Уночі 28 травня росіяни завдали масованих ударів безпілотниками по Харківщині – відомо про понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство, одна людина загинула та ще 7 дістали поранення.  

Джерело: ДСНС в Telegram

Деталі: Окупанти гатили по населених пунктах Чугуївського та Харківського районів.

"Внаслідок атаки загинула 1 людина, ще 7, з яких 1 дитина, постраждали. Виникли 3 пожежі", – повідомили в ДСНС. 

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Фото ДСНС

Зокрема, горів виробничий цех та складське приміщення на площі 1580 кв. м. на території приватного підприємства у селищі Васищеве. 

 
Фото ДСНС

На території селища Безлюдівка були влучання на відкритій місцевості – там зайнявся сухостій на площі 1000 кв. м. 

 
Фото ДСНС

У селищі Есхар ворожий БпЛА влучив у житлову двоповерхівку – там теж виникла пожежа.

"До ліквідації наслідків російської атаки залучались понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС, у т.ч. піротехнічний розрахунок, пожежний поїзд та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Васищеве", – підсумували у ДСНС.

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Передісторія:

  • Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харківщину постраждали 8 людей, серед яких – 4-річна дитина.

Харківська областьпожежажертви
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