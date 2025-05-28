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Ворожа атака БпЛА на Харківщину: 8 постраждалих

Ольга Глущенко Середа, 28 травня 2025, 03:04
Ворожа атака БпЛА на Харківщину: 8 постраждалих
ілюстрація armyinform

Внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харківщину постраждали 8 людей, серед яких – 4-річна дитина.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Синєгубов повідомив, що в селі Васищеве Харківського району внаслідок обстрілу постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки. А також 4-річна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес.

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У селі Есхар Чугуївського району через ворожу атаку постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.

Що передувало: У ніч проти 28 травня ЗМІ повідомили про серію вибухів, яку було чути в Харкові.

Харківська областьбезпілотникиросійсько-українська війна
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