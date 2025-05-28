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Харьковщина: зафиксировано более 10 попаданий, 1 человек погиб, еще 7 получили ранения

Ирина БалачукСреда, 28 мая 2025, 10:16
Харьковщина: зафиксировано более 10 попаданий, 1 человек погиб, еще 7 получили ранения
ФОТО ГСЧС

Ночью 28 мая россияне нанесли массированные удары беспилотниками по Харьковской области –известно о более 10 попаданиях в жилой сектор и гражданское предприятие, один человек погиб и еще 7 получили ранения. 

Источник: ГСЧС в Telegram

Детали: Оккупанты били по населенным пунктам Чугуевского и Харьковского районов.

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"В результате атаки погиб 1 человек, еще 7, из которых 1 ребенок, пострадали. Возникли 3 пожара", – сообщили в ГСЧС. 

 
Фото ГСЧС

В частности, горел производственный цех и складское помещение на площади 1580 кв. м. на территории частного предприятия в поселке Васищево.

 
Фото ГСЧС

На территории поселка Безлюдовка были попадания на открытой местности – там загорелся сухостой на площади 1000 кв. м. 

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Фото ГСЧС

В поселке Эсхар вражеский БпЛА попал в жилую двухэтажку – там тоже возник пожар.

"К ликвидации последствий российской атаки привлекались более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС, в т.ч. пиротехнический расчет, пожарный поезд и пожарные местной пожарной команды из поселка Васищево", – подытожили в ГСЧС.

Предыстория:

  • Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеской атаки БпЛА на Харьковщину пострадали 8 человек, среди которых – 4-летний ребенок.

Харьковская областьпожаржертвы
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