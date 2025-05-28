Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: США не підтримають відхід України з контрольованих нею територій

Станіслав ПогоріловСереда, 28 травня 2025, 10:37
Зеленський: США не підтримають відхід України з контрольованих нею територій
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що США не будуть підтримувати вихід України з територій, які вона зараз контролює.

Джерело: "Інтерфакс-України"

Пряма мова Зеленського: "Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться".

Реклама:

Деталі: За його словами, Україна також не хотіла б, щоб США виходили з переговорного процесу. "Для нас це важливі речі. Тому не хотілося б, щоб вони виходили з відповідного процесу", - додав президент.

Що було раніше:

  • Перед цим президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social різко охарактеризував правителя Росії Володимира Путіна, заявивши, що той "абсолютно збожеволів" і попередив: якщо він спробує захопити всю Україну, це призведе до "падіння" Росії.
  • За даними агентства Bloomberg, правитель РФ Володимир Путін напередодні телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом був переконаний, що має перевагу на фронті і до кінця року зможе захопити повністю 4 українські області - тому не поспішатиме з укладенням мирної угоди.

 

ЗеленськийСШАросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Україні потрібно $30 мільярдів для виробництва зброї та стримування РФ
Зеленський готовий до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі
Зеленський: США не підтримають відхід України з контрольованих нею територій
Німецька "подруга Путіна" хоче референдум щодо Taurus для України
фото, відео Дрони атакували завод із розробки БпЛА під Москвою
відеоЗеленський пообіцяв Росії "дзеркальні" відповіді
Усі новини...
Росія накопичує понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку – Зеленський
"Цікавий удар": Зеленський розповів, що ЗСУ одночасно вразили понад 40 одиниць техніки РФ
РФ готує вимоги та оголосить про нові переговори з Україною найближчим часом – Лавров
Не розширювати НАТО і зняти санкції – Reuters написав про кілька умов Путіна "для миру"
Останні новини
13:18
Рівень підтримки євро в ЄС – найвищий в історії
13:13
У Кремлі заявили, що допускають зустріч Путіна із Зеленським, але ставлять умови
13:12
В’язниці для непокірних жінок у Саудівській Аравії: журналісти розповіли, які там умови
13:12
Майже 60% громадян ЄС підтримують закупівлю і постачання зброї для України – опитування
13:05
Ціни на черешню – найвищі за 10 років, хоч вона й подешевшала
12:56
Не розширювати НАТО і зняти санкції – Reuters написав про кілька умов Путіна "для миру"
12:54
Програв 54 бої, половина з яких були договірними. Історія українського боксера без чемпіонських амбіцій
12:47
"Маніпулятивні та емоційні". У Міністерстві культури відреагували на лист зі звинуваченнями від спільноти
12:43
АРМА шукає управителя для одного з найбільших машинобудівних заводів України
12:31
відеоЗеленський прибув до Німеччини, де зустрінеться із Мерцом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: