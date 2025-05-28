Зеленський: США не підтримають відхід України з контрольованих нею територій
Середа, 28 травня 2025, 10:37
Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що США не будуть підтримувати вихід України з територій, які вона зараз контролює.
Джерело: "Інтерфакс-України"
Пряма мова Зеленського: "Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться".
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Деталі: За його словами, Україна також не хотіла б, щоб США виходили з переговорного процесу. "Для нас це важливі речі. Тому не хотілося б, щоб вони виходили з відповідного процесу", - додав президент.
Що було раніше:
- Перед цим президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social різко охарактеризував правителя Росії Володимира Путіна, заявивши, що той "абсолютно збожеволів" і попередив: якщо він спробує захопити всю Україну, це призведе до "падіння" Росії.
- За даними агентства Bloomberg, правитель РФ Володимир Путін напередодні телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом був переконаний, що має перевагу на фронті і до кінця року зможе захопити повністю 4 українські області - тому не поспішатиме з укладенням мирної угоди.