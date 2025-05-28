Зеленский: США не поддержат уход Украины с контролируемых ею территорий
Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что США не будут поддерживать выход Украины с территорий, которые она сейчас контролирует.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Зеленского: "Неважно, что записано в ультиматумах, если мы говорим не просто о какой-то бумажке, а о том, что может привести к первому шагу, прекращению огня. Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина выходила из тех территорий, где Украина находится".
Детали: По его словам, Украина также не хотела бы, чтобы США выходили из переговорного процесса. "Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они выходили из соответствующего процесса", - добавил президент.
Что предшествовало:
- Перед этим президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social резко охарактеризовал правителя России Владимира Путина, заявив, что тот "абсолютно сошел с ума" и предупредил: если он попытается захватить всю Украину, это приведет к "падению" России.
- По данным агентства Bloomberg, правитель РФ Владимир Путин накануне телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом был убежден, что имеет преимущество на фронте и до конца года сможет захватить полностью 4 украинские области - поэтому не будет спешить с заключением мирного соглашения.