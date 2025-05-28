Зеленский: США не поддержат уход Украины с контролируемых ею территорий

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что США не будут поддерживать выход Украины с территорий, которые она сейчас контролирует.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Неважно, что записано в ультиматумах, если мы говорим не просто о какой-то бумажке, а о том, что может привести к первому шагу, прекращению огня. Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина выходила из тех территорий, где Украина находится".

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Детали: По его словам, Украина также не хотела бы, чтобы США выходили из переговорного процесса. "Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они выходили из соответствующего процесса", - добавил президент.

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