Путін хоче всю Україну, він абсолютно збожеволів – Трамп

Президент США Дональд Трамп різко охарактеризував правителя Росії Володимира Путіна, заявивши, що той "абсолютно збожеволів" і попередив: якщо він спробує захопити всю Україну, це призведе до "падіння" Росії.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: У своєму дописі Трамп зазначив, що завжди мав "дуже хороші стосунки" з Путіним, однак, за його словами, російський правитель змінився. Трамп заявив, що Путін "абсолютно збожеволів" і "безпідставно вбиває людей", вказуючи на російські атаки по українських містах.

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Пряма мова: "Ракети і безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він (Путін – ред.) хоче всю Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії!".

Деталі: Водночас Трамп не залишив поза увагою і президента України Володимира Зеленського, заявивши, що його риторика лише ускладнює ситуацію.

"Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося", – заявив Трамп.

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