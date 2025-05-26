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Путін хоче всю Україну, він абсолютно збожеволів – Трамп

Іван Д'яконовПонеділок, 26 травня 2025, 05:28
Путін хоче всю Україну, він абсолютно збожеволів – Трамп
Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп різко охарактеризував правителя Росії Володимира Путіна, заявивши, що той "абсолютно збожеволів" і попередив: якщо він спробує захопити всю Україну, це призведе до "падіння" Росії.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: У своєму дописі Трамп зазначив, що завжди мав "дуже хороші стосунки" з Путіним, однак, за його словами, російський правитель змінився. Трамп заявив, що Путін "абсолютно збожеволів" і "безпідставно вбиває людей", вказуючи на російські атаки по українських містах.

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Пряма мова: "Ракети і безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він (Путін – ред.) хоче всю Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії!". 

Деталі: Водночас Трамп не залишив поза увагою і президента України Володимира Зеленського, заявивши, що його риторика лише ускладнює ситуацію.

"Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося", – заявив Трамп.

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Передісторія: 

  • Незадовго до цього, Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що глибоко незадоволений діями Володимира Путіна і наголосив, що не розуміє причин нинішніх дій правителя Росії.
  • За даними Повітряних сил, у ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника. Під російським ударом опинилися 13 регіонів. Пошкоджено понад 80 житлових будинків, 12 людей загинули, ще 60 поранені.
  • Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що Росія сміється над світом та спробами США досягнути миру.
  • Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Захід до рішучої відповіді на нову хвилю російських атак проти України. На його думку, Путін має відчути справжню ціну війни.

ТрампПутінросійсько-українська війна
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