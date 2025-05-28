Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що на наступному раунді переговорів з Україною, дату якого оголосять найближчим часом, Росія буде наполягати на скасуванні "дискримінаційних законів" щодо обмеження російської мови, а також наполягатиме на позаблоковому і без’ядерному статусі України.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", російський "Интерфакс"

Пряма мова Лаврова: "На цих переговорах, 16 травня в Стамбулі, ми наполягали на скасуванні цих дискримінаційних законів (щодо обмеження російської мови - ІФ), продовжуватимемо це робити на наступному раунді прямих переговорів, про який ми оголосимо найближчим часом".

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Деталі: За словами Лаврова, для Кремля однією з умов припинення війни є також "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статусу України".

"Я багаторазово вже говорив, що спусковим гачком конфлікту (розв’язаної РФ війни – ред.) в Україні і, в ширшому плані, глибокої кризи безпеки в Європі стала саме агресивна багаторічна експансія НАТО на Схід", - сказав він.

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