РФ готує вимоги та оголосить про нові переговори з Україною найближчим часом – Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що на наступному раунді переговорів з Україною, дату якого оголосять найближчим часом, Росія буде наполягати на скасуванні "дискримінаційних законів" щодо обмеження російської мови, а також наполягатиме на позаблоковому і без’ядерному статусі України.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", російський "Интерфакс"
Пряма мова Лаврова: "На цих переговорах, 16 травня в Стамбулі, ми наполягали на скасуванні цих дискримінаційних законів (щодо обмеження російської мови - ІФ), продовжуватимемо це робити на наступному раунді прямих переговорів, про який ми оголосимо найближчим часом".
Деталі: За словами Лаврова, для Кремля однією з умов припинення війни є також "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статусу України".
"Я багаторазово вже говорив, що спусковим гачком конфлікту (розв’язаної РФ війни – ред.) в Україні і, в ширшому плані, глибокої кризи безпеки в Європі стала саме агресивна багаторічна експансія НАТО на Схід", - сказав він.
Що убло раніше:
- 16 травня у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Того ж дня відбулася зустріч делегацій України й Росії за участі Туреччини, що стало першими прямими переговорами Києва та Москви з 2022 року.
- Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox News повідомив, що Сполучені Штати отримали від Києва перелік умов для завершення війни, тепер чекають на такий список від Росії.