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РФ готує вимоги та оголосить про нові переговори з Україною найближчим часом – Лавров

Станіслав ПогоріловСереда, 28 травня 2025, 11:16
РФ готує вимоги та оголосить про нові переговори з Україною найближчим часом – Лавров
Сергій Лавров, фото% "Белта"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що на наступному раунді переговорів з Україною, дату якого оголосять найближчим часом, Росія буде наполягати на скасуванні "дискримінаційних законів" щодо обмеження російської мови, а також наполягатиме на позаблоковому і без’ядерному статусі України.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", російський "Интерфакс"

Пряма мова Лаврова: "На цих переговорах, 16 травня в Стамбулі, ми наполягали на скасуванні цих дискримінаційних законів (щодо обмеження російської мови - ІФ), продовжуватимемо це робити на наступному раунді прямих переговорів, про який ми оголосимо найближчим часом".

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Деталі: За словами Лаврова, для Кремля однією з умов припинення війни є також "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статусу України".

"Я багаторазово вже говорив, що спусковим гачком конфлікту (розв’язаної РФ війни – ред.) в Україні і, в ширшому плані, глибокої кризи безпеки в Європі стала саме агресивна багаторічна експансія НАТО на Схід", - сказав він.

Що убло раніше:

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  • 16 травня у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Того ж дня відбулася зустріч делегацій України й Росії за участі Туреччини, що стало першими прямими переговорами Києва та Москви з 2022 року.
  • Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox News повідомив, що Сполучені Штати отримали від Києва перелік умов для завершення війни, тепер чекають на такий список від Росії.

РосіяпереговориУкраїнаросійсько-українська війна
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