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РФ готовит требования и объявит о новых переговорах с Украиной в ближайшее время – Лавров

Станислав ПогориловСреда, 28 мая 2025, 11:16
РФ готовит требования и объявит о новых переговорах с Украиной в ближайшее время – Лавров
Сергей Лавров, фото: "Белта"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на следующем раунде переговоров с Украиной, дату которого объявят в ближайшее время, Россия будет настаивать на отмене "дискриминационных законов" по ограничению русского языка, а также настаивать на внеблоковом и безъядерном статусе Украины.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", российский "Интерфакс"

Прямая речь Лаврова: "На этих переговорах, 16 мая в Стамбуле, мы настаивали на отмене этих дискриминационных законов (по ограничению русского языка - ИФ), будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в ближайшее время".

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Детали: По словам Лаврова, для Кремля одним из условий прекращения войны является также "нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины".

"Я многократно уже говорил, что спусковым крючком конфликта (развязанной РФ войны - ред.) в Украине и, в более широком плане, глубокого кризиса безопасности в Европе стала именно агрессивная многолетняя экспансия НАТО на Восток", - сказал он.

Что предшествовало:

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  • 16 мая в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. В тот же день состоялась встреча делегаций Украины и России с участием Турции, что стало первыми прямыми переговорами Киева и Москвы с 2022 года.
  • Спецпосланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог в эфире Fox News сообщил, что Соединенные Штаты получили от Киева перечень условий для завершения войны, теперь ждут такой список от России.

РосcияпереговорыУкраинароссийско-украинская война
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