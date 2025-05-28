РФ готовит требования и объявит о новых переговорах с Украиной в ближайшее время – Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на следующем раунде переговоров с Украиной, дату которого объявят в ближайшее время, Россия будет настаивать на отмене "дискриминационных законов" по ограничению русского языка, а также настаивать на внеблоковом и безъядерном статусе Украины.
Источник: пропагандисты "РИА Новости", российский "Интерфакс"
Прямая речь Лаврова: "На этих переговорах, 16 мая в Стамбуле, мы настаивали на отмене этих дискриминационных законов (по ограничению русского языка - ИФ), будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в ближайшее время".
Детали: По словам Лаврова, для Кремля одним из условий прекращения войны является также "нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины".
"Я многократно уже говорил, что спусковым крючком конфликта (развязанной РФ войны - ред.) в Украине и, в более широком плане, глубокого кризиса безопасности в Европе стала именно агрессивная многолетняя экспансия НАТО на Восток", - сказал он.
Что предшествовало:
- 16 мая в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. В тот же день состоялась встреча делегаций Украины и России с участием Турции, что стало первыми прямыми переговорами Киева и Москвы с 2022 года.
- Спецпосланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог в эфире Fox News сообщил, что Соединенные Штаты получили от Киева перечень условий для завершения войны, теперь ждут такой список от России.