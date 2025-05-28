Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на следующем раунде переговоров с Украиной, дату которого объявят в ближайшее время, Россия будет настаивать на отмене "дискриминационных законов" по ограничению русского языка, а также настаивать на внеблоковом и безъядерном статусе Украины.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", российский "Интерфакс"

Прямая речь Лаврова: "На этих переговорах, 16 мая в Стамбуле, мы настаивали на отмене этих дискриминационных законов (по ограничению русского языка - ИФ), будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в ближайшее время".

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Детали: По словам Лаврова, для Кремля одним из условий прекращения войны является также "нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины".

"Я многократно уже говорил, что спусковым крючком конфликта (развязанной РФ войны - ред.) в Украине и, в более широком плане, глубокого кризиса безопасности в Европе стала именно агрессивная многолетняя экспансия НАТО на Восток", - сказал он.

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