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Майже 60% громадян ЄС підтримують закупівлю і постачання зброї для України – опитування

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 28 травня 2025, 13:12
Майже 60% громадян ЄС підтримують закупівлю і постачання зброї для України – опитування
фото: Getty Images

Переважна більшість громадян ЄС, або 59% підтримують закупівлю і постачання військового обладнання для України, свідчать дані опитування Eurobarometer.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування

Деталі: За даними опитування, загалом відповідь ЄС на війну РФ проти України влаштовує більшість його громадян.

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Зокрема, 80% європейських респондентів згодні приймати в ЄС людей, які тікають від війни, а понад три чверті європейців (76%) підтримують надання фінансової та гуманітарної підтримки Україні.

72% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній та приватних осіб, тоді як шість з десяти (60%) схвалюють надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, а 59% згодні з тим, щоб ЄС фінансував закупівлю та постачання військового обладнання в Україну.

Вторгнення Росії в Україну продовжує вважатися найважливішим питанням на рівні ЄС (27%) з 15 пунктів (далі йдуть міжнародна ситуація (24%) та безпека і оборона (20%).

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77% європейських респондентів згодні з тим, що вторгнення Росії в Україну є загрозою для безпеки ЄС.

Що було раніше:

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