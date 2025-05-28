Почти 60% граждан ЕС поддерживают закупку и поставку оружия для Украины – опрос

Подавляющее большинство граждан ЕС, или 59% поддерживают закупку и поставку военного оборудования для Украины, свидетельствуют данные опроса Eurobarometer.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос

Детали: По данным опроса, в целом ответ ЕС на войну РФ против Украины устраивает большинство его граждан.

Реклама:

В частности, 80% европейских респондентов согласны принимать в ЕС людей, которые бегут от войны, а более трех четвертей европейцев (76%) поддерживают предоставление финансовой и гуманитарной поддержки Украине.

72% граждан ЕС поддерживают экономические санкции против российского правительства, компаний и частных лиц, тогда как шесть из десяти (60%) одобряют предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а 59% согласны с тем, чтобы ЕС финансировал закупку и поставку военного оборудования в Украину.

Вторжение России в Украину продолжает считаться важнейшим вопросом на уровне ЕС (27%) из 15 пунктов (далее идут международная ситуация (24%) и безопасность и оборона (20%).

РЕКЛАМА:

77% европейских респондентов согласны с тем, что вторжение России в Украину является угрозой для безопасности ЕС.

Что предшествовало: