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На Сумщині від атаки РФ загинула жінка, за минулу добу – 9 поранених

Тетяна ОлійникСереда, 28 травня 2025, 20:12
На Сумщині від атаки РФ загинула жінка, за минулу добу – 9 поранених
Фото - Сумська ОВА

Російська армія 28 травня вдарила керованими авіабомбами по Есманьській громаді на Сумщині, загинула 74-річна жінка.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "На жаль, внаслідок атаки РФ загинула місцева мешканка. Тіло 74-річної жінки деблокували з-під завалів зруйнованого будинку.

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Армія РФ продовжує обстрілювати територію Сумщини. Страждає цивільне населення".

Деталі: За минулу добу 27 травня на території області внаслідок ворожих атак поранені 9 людей: четверо у Юнаківській громаді, троє – в Охтирській та ще двоє – у Краснопільській громаді.

З прифронтових територій триває евакуація, загалом із 202 населених пунктів області, які перебувають під загрозою обстрілів, вивозять цивільне населення. За останні чотири дні евакуювали понад 500 людей.

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Що передувало: 

  • У Сумській обласній військовій адміністрації 27 травня повідомили, що під контролем РФ перебувають населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади на Сумщині.

Сумська область
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