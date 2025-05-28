На Сумщині від атаки РФ загинула жінка, за минулу добу – 9 поранених
Російська армія 28 травня вдарила керованими авіабомбами по Есманьській громаді на Сумщині, загинула 74-річна жінка.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "На жаль, внаслідок атаки РФ загинула місцева мешканка. Тіло 74-річної жінки деблокували з-під завалів зруйнованого будинку.
Армія РФ продовжує обстрілювати територію Сумщини. Страждає цивільне населення".
Деталі: За минулу добу 27 травня на території області внаслідок ворожих атак поранені 9 людей: четверо у Юнаківській громаді, троє – в Охтирській та ще двоє – у Краснопільській громаді.
З прифронтових територій триває евакуація, загалом із 202 населених пунктів області, які перебувають під загрозою обстрілів, вивозять цивільне населення. За останні чотири дні евакуювали понад 500 людей.
Що передувало:
- У Сумській обласній військовій адміністрації 27 травня повідомили, що під контролем РФ перебувають населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади на Сумщині.