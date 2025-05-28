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На Сумщине от атаки РФ погибла женщина, за минувшие сутки – 9 раненых

Татьяна ОлейникСреда, 28 мая 2025, 20:12
На Сумщине от атаки РФ погибла женщина, за минувшие сутки – 9 раненых
Фото - Сумская ОВА

Российская армия 28 мая ударила управляемыми авиабомбами по Есманьской общине на Сумщине, погибла 74-летняя женщина.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "К сожалению, в результате атаки РФ погибла местная жительница. Тело 74-летней женщины деблокировали из-под завалов разрушенного дома.

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Армия РФ продолжает обстреливать территорию Сумщины. Страдает гражданское население".

Детали: За минувшие сутки 27 мая на территории области в результате вражеских атак ранены 9 человек: четверо в Юнаковской громаде, трое – в Ахтырской и еще двое – в Краснопольской громаде.

С прифронтовых территорий продолжается эвакуация, всего из 202 населенных пунктов области, которые находятся под угрозой обстрелов, вывозят гражданское население. За последние четыре дня эвакуировали более 500 человек.

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Что предшествовало:

  • В Сумской областной военной администрации 27 мая сообщили, что под контролем РФ находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинской общины на Сумщине.

Сумская область
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