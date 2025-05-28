На Сумщине от атаки РФ погибла женщина, за минувшие сутки – 9 раненых
Российская армия 28 мая ударила управляемыми авиабомбами по Есманьской общине на Сумщине, погибла 74-летняя женщина.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "К сожалению, в результате атаки РФ погибла местная жительница. Тело 74-летней женщины деблокировали из-под завалов разрушенного дома.
Армия РФ продолжает обстреливать территорию Сумщины. Страдает гражданское население".
Детали: За минувшие сутки 27 мая на территории области в результате вражеских атак ранены 9 человек: четверо в Юнаковской громаде, трое – в Ахтырской и еще двое – в Краснопольской громаде.
С прифронтовых территорий продолжается эвакуация, всего из 202 населенных пунктов области, которые находятся под угрозой обстрелов, вывозят гражданское население. За последние четыре дня эвакуировали более 500 человек.
Что предшествовало:
- В Сумской областной военной администрации 27 мая сообщили, что под контролем РФ находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинской общины на Сумщине.