Politico: Єрмак дає готові рішення Зеленському та прагне визнання

Відоме європейське видання Politico провело аналіз спільної діяльності президента Володимира Зеленського і голови його Офісу Андрія Єрмака. Загальний висновок такий – у них є "ментальний зв'язок".

Джерело: Politico з посиланням на чисельні джерела з оточення Зеленського і Єрмака

Деталі: Видання називає Єрмака "блискучим психологом", який уміє "читати Зеленського" і пропонувати йому готові рішення, знаючи, що той не любить занурюватися в деталі.

Реклама:

Крім того, пише автор статті, голова ОП оточив себе людьми, які перед ним у боргу. Серед них вірні лише йому радники. Дехто з цих людей, зазначає видання, фігурували у справах про корупцію, але заступник Єрмака Олег Татаров закрив ці справи.

Також багато колишніх чиновників скаржаться, що були усунені з посад через конфлікти з очільником ОП.

Як випливає з матеріалу, Єрмак завжди поруч із Зеленським, контролюючи атмосферу навколо.

РЕКЛАМА:

Politico порівнює Єрмака і Зеленського із дуетом продюсера та актора, де перший керує процесами за лаштунками, а "колишній телевізійний комік Зеленський виступає в ролі зірки".

Один із колишніх соратників назвав стосунки президента і голови ОП майже телепатичними: "Він має ментальний зв'язок із Зеленським". Колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель розповіла, що цей зв'язок утворився у підземному тренажерному залі. "Вони завжди проводили час разом у підвальній тренажерці. Саме там вони по-справжньому об'єдналися як "друзяки по качалці".

"Єрмак приклеївся до Зеленського з моменту прибуття на Банкову", - згадує вона.

Один з колишніх міністрів розповів, що Єрмак "має надзвичайно високі амбіції, і єдине, чого він насправді прагне, — це визнання". "Андрій може бути чарівним, але ним керує непереборне прагнення до визнання своєї величі", - наголосив він.