Politico: Ермак дает готовые решения Зеленскому и жаждет признания

Известное европейское издание Politico провело анализ совместной деятельности президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака. Общий вывод таков – у них есть "ментальная связь".

Источник: Politico со ссылкой на многочисленные источники из окружения Зеленского и Ермака

Детали: Издание называет Ермака "блестящим психологом", который умеет "читать Зеленского" и предлагать ему готовые решения, зная, что тот не любит вникать в детали.

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Кроме того, пишет автор статьи, глава ОП окружил себя людьми, которые перед ним в долгу. Среди них верные только ему советники. Некоторые из этих людей, отмечает издание, фигурировали в делах о коррупции, но заместитель Ермака Олег Татаров закрыл эти дела.

Также многие бывшие чиновники жалуются, что были отстранены от должностей из-за конфликтов с главой ОП.

Как следует из материала, Ермак всегда рядом с Зеленским, контролируя атмосферу вокруг.

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Politico сравнивает Ермака и Зеленского с дуэтом продюсера и актера, где первый руководит процессами за кулисами, а "бывший телевизионный комик Зеленский выступает в роли звезды".

Один из бывших соратников назвал отношения президента и главы ОП почти телепатическими: "У него есть ментальная связь с Зеленским". Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что эта связь образовалась в подземном тренажерном зале. "Они всегда проводили время вместе в подвальном тренажерном зале. Именно там они по-настоящему объединились как "друзья по качалке".

"Ермак приклеился к Зеленскому с момента прибытия на Банковую", — вспоминает она.

Один из бывших министров рассказал, что Ермак "имеет чрезвычайно высокие амбиции, и единственное, к чему он на самом деле стремится, — это признание". "Андрей может быть очаровательным, но им руководит непреодолимое стремление к признанию своего величия", — подчеркнул он.