МЗС України сподівається, що російська сторона не зірве наступні переговори

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву Росії про готовність представити так званий меморандум щодо припинення вогню під час другого раунду мирних переговорів 2 червня у Стамбулі.

Джерело: допис міністра в соцмережі Х

Пряма мова: "Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" – після десяти днів роздумів та ударів проти України – його можна одразу передати нам".

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Деталі: За словами Сибіги, Україна сподівається, що російська сторона не зірве наступні заплановані мирні перемовини і негайно подасть свої пропозиції для розгляду українській стороні, оскільки про це домовлялися раніше.

Пряма мова: "Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати".

Що передувало:

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