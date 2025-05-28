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МЗС України сподівається, що російська сторона не зірве наступні переговори

Тетяна ОлійникСереда, 28 травня 2025, 23:17
МЗС України сподівається, що російська сторона не зірве наступні переговори
Андрій Сибіга. Фото - getty images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву Росії про готовність представити так званий меморандум щодо припинення вогню під час другого раунду мирних переговорів 2 червня у Стамбулі.

Джерело: допис міністра в соцмережі Х

Пряма мова: "Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" – після десяти днів роздумів та ударів проти України – його можна одразу передати нам".

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Деталі: За словами Сибіги, Україна сподівається, що російська сторона не зірве наступні заплановані мирні перемовини і негайно подасть свої пропозиції для розгляду українській стороні, оскільки про це домовлялися раніше.

Пряма мова: "Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати".

Що передувало: 

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  • 28 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував провести другий раунд переговорів з Україною в Стамбулі 2 червня.
  • Делегація РФ на чолі з Володимиром Мединським готова представити там українській стороні "меморандум" із своєю пропозицією.
  • Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював делегацію України на перемовинах з Росією у Стамбулі, передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.

МЗСпереговори
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