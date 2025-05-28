МИД Украины надеется, что российская сторона не сорвет следующие переговоры

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление России о готовности представить так называемый меморандум о прекращении огня во время второго раунда мирных переговоров 2 июня в Стамбуле.

Источник: сообщение министра в соцсети Х

Прямая речь: "Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец выработали свой "меморандум" – после десяти дней размышлений и ударов против Украины – его можно сразу передать нам".

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Детали: По словам Сибиги, Украина надеется, что российская сторона не сорвет следующие запланированные мирные переговоры и немедленно подаст свои предложения для рассмотрения украинской стороне, поскольку об этом договаривались ранее.

Прямая речь: "Только должным образом подготовленная встреча может дать реальные результаты".

Что предшествовало:

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