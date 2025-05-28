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МИД Украины надеется, что российская сторона не сорвет следующие переговоры

Татьяна ОлейникСреда, 28 мая 2025, 23:17
МИД Украины надеется, что российская сторона не сорвет следующие переговоры
Андрей Сибига. Фото - getty images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление России о готовности представить так называемый меморандум о прекращении огня во время второго раунда мирных переговоров 2 июня в Стамбуле.

Источник: сообщение министра в соцсети Х

Прямая речь: "Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец выработали свой "меморандум" – после десяти дней размышлений и ударов против Украины – его можно сразу передать нам".

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Детали: По словам Сибиги, Украина надеется, что российская сторона не сорвет следующие запланированные мирные переговоры и немедленно подаст свои предложения для рассмотрения украинской стороне, поскольку об этом договаривались ранее.

Прямая речь: "Только должным образом подготовленная встреча может дать реальные результаты".

Что предшествовало:

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  • 28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня.
  • Делегация РФ во главе с Владимиром Мединским готова представить там украинской стороне "меморандум" со своим предложением.
  • Министр обороны Рустем Умеров, который возглавлял делегацию Украины на переговорах с Россией в Стамбуле, передал РФ документ, который отражает украинскую позицию и ожидает их "меморандум" в ответ.

МИДпереговоры
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