Умєров передав Росії документ щодо позиції України на переговорах та очікує їхній "меморандум"
Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював делегацію України на перемовинах з Росією у Стамбулі, передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.
Джерело: Умєров у Facebook
Деталі: Міністр зазначив, що російська сторона намагалась затягнути передачу Україні документу з їхнім баченням кроків до припинення вогню, втім тиск спрацював.
Росіяни повідомили про написання "меморандуму" після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів, президента Зеленського, – додав Умєров.
Пряма мова: "Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони отримали цей документ.
Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами й очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни".
Деталі: Умєров додає, що російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати Україні для опрацювання їхній документ (РФ запропонувала провести другий раунд перемовин 2 червня – УП).
Пряма мова: "Україна завжди була і завжди буде максимально конструктивною. Зустрічі сторін повинні давати результат. Саме тому кожна зустріч має бути належним чином підготовлена.
Російська сторона обіцяла передати "меморандум" одразу після обміну. Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною".
Що передувало:
- 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною. Перший заступник міністра закордонних справ, член української делегації на переговорах із РФ у Стамбулі Сергій Кислиця розповідав, що представники РФ поводилися як гангстери, а очільник їхньої делегації Мединський напряму погрожував українській стороні.
- Глава Кремля Володимир Путін 19 травня заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час.
- 19 травня Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму. "Якщо Росія запропонує цей меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення", – сказав він.
- 23 травня Зеленський повідомив: те, що Російська Федерація вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню – це знущання з усього світу.
- 28 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував провести другий раунд переговорів з Україною в Стамбулі 2 червня.