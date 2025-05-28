РФ пропонує Україні провести наступний раунд переговорів 2 червня в Стамбулі – Лавров

Росія запропонувала провести другий раунд переговорів з Україною в Стамбулі 2 червня, повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Джерело: ТАСС з посиланням на Лаврова

Деталі: За словами Лаврова, російська сторона начебто "оперативно" розробила меморандум, "який викладає позицію РФ з усіх аспектів надійного подолання першопричин".

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Делегація РФ на чолі з Володимиром Мединським готова представити його українській стороні під час другого раунду перемовин у Стамбулі 2 червня.

Що передувало: