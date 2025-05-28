РФ пропонує Україні провести наступний раунд переговорів 2 червня в Стамбулі – Лавров
Середа, 28 травня 2025, 19:20
Росія запропонувала провести другий раунд переговорів з Україною в Стамбулі 2 червня, повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Джерело: ТАСС з посиланням на Лаврова
Деталі: За словами Лаврова, російська сторона начебто "оперативно" розробила меморандум, "який викладає позицію РФ з усіх аспектів надійного подолання першопричин".
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Делегація РФ на чолі з Володимиром Мединським готова представити його українській стороні під час другого раунду перемовин у Стамбулі 2 червня.
Що передувало:
- 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною. Перший заступник міністра закордонних справ, член української делегації на переговорах із РФ у Стамбулі Сергій Кислиця розповідав, що представники РФ поводилися як гангстери, а очільник їхньої делегації Мединський напряму погрожував українській стороні.
- Глава Кремля Володимир Путін 19 травня заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час.
- 19 травня Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму. "Якщо Росія запропонує цей меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення", – сказав він.
- 23 травня Зеленський повідомив: те, що Російська Федерація вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню – це знущання з усього світу.