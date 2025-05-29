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Росіяни убили 2 людей у Бериславі: атакували з дрона  

Ірина БалачукЧетвер, 29 травня 2025, 12:13
Росіяни убили 2 людей у Бериславі: атакували з дрона  
Російський дрон. Фото надане УП жителями Херсонщини

Дві людини загинули внаслідок скидання росіянами вибухівки з дрона у місті Берислав, що на Херсонщині.

Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Через російську атаку загинули двоє жителів Берислава. Внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістали чоловіки 33 та 46 років".

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Передісторія:

Херсонська областьбезпілотникижертви
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