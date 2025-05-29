Росіяни убили 2 людей у Бериславі: атакували з дрона
Четвер, 29 травня 2025, 12:13
Дві людини загинули внаслідок скидання росіянами вибухівки з дрона у місті Берислав, що на Херсонщині.
Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram
Пряма мова очільника області: "Через російську атаку загинули двоє жителів Берислава. Внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістали чоловіки 33 та 46 років".
Реклама:
Читайте також: Сафарі на людей: у Херсоні російські військові масово атакують цивільних з дронів
Передісторія:
- Росіяни щоденно атакують мирних мешканців Херсонщини. Місцева влада кожен день повідомляє про убитих чи поранених внаслідок скидання росіянами вибухівки з безпілотників.
- Раніше видання Financial Times повідомляло, що Росія таким чином тренує операторів дронів-камікадзе.