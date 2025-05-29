Россияне убили 2 человек в Бериславе: атаковали с дрона
Четверг, 29 мая 2025, 12:13
Два человека погибли в результате сброса россиянами взрывчатки с дрона в городе Берислав, что на Херсонщине.
Источник: глава ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь главы области: "Из-за российской атаки погибли двое жителей Берислава. В результате сброса взрывчатки с дрона смертельные ранения получили мужчины 33 и 46 лет".
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Предыстория:
- Россияне ежедневно атакуют мирных жителей Херсонщины. Местные власти каждый день сообщают об убитых или раненых в результате сброса россиянами взрывчатки с беспилотников.
- Ранее издание Financial Times сообщало, что Россия таким образом тренирует операторов дронов-камикадзе.