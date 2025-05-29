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Россияне убили 2 человек в Бериславе: атаковали с дрона 

Ирина БалачукЧетверг, 29 мая 2025, 12:13
Россияне убили 2 человек в Бериславе: атаковали с дрона 
Российский дрон. Фото предоставлено У жителями Херсонщины

Два человека погибли в результате сброса россиянами взрывчатки с дрона в городе Берислав, что на Херсонщине.

Источник: глава ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "Из-за российской атаки погибли двое жителей Берислава. В результате сброса взрывчатки с дрона смертельные ранения получили мужчины 33 и 46 лет".

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Предыстория:

Херсонская областьбеспилотникижертвы
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