У Південній Кореї розбився патрульний літак ВМС: загинули всі члени екіпажу

У Південній Кореї поблизу міста Пхохан 29 травня зазнав аварії патрульний літак ВМС, на борту якого перебували четверо військових – усі вони загинули.

Джерело: Yonhap News Agency

Деталі: За інформацією, усі чотири тіла членів екіпажу знайдені.

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Аварія сталася близько 13:49, свідки повідомили про дим, що піднімався з гори, а також про звуки вибухів.

Дослівно з повідомлення ВМС: "Морський патрульний літак P-3, який вилетів о 13:43 для тренувань з посадки та зльоту з авіабази в Пхохані, розбився неподалік близько 13:49 з невстановленої причини".

Деталі: На місці працюють пожежно-рятувальні служби – залучено близько 40 осіб та 17 одиниць техніки.

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Двоє з чотирьох членів екіпажу офіційно підтверджені як загиблі, їхні особи поки не встановлені.

Виконувач обов’язків президента Лі Чжу-хо доручив міністерству оборони вжити всіх заходів для рятувальної операції та мінімізації шкоди довкіллю.

ВМС Південної Кореї використовують 16 літаків P-3C, які відомі своїми протичовновими можливостями. Це перша відома катастрофа літака цього типу в країні.

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