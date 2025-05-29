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У Південній Кореї розбився патрульний літак ВМС: загинули всі члени екіпажу

Українська правдаЧетвер, 29 травня 2025, 12:54
У Південній Кореї розбився патрульний літак ВМС: загинули всі члени екіпажу
Морський патрульний літак P-3C, ілюстративне фото/ wikipedia.org

У Південній Кореї поблизу міста Пхохан 29 травня зазнав аварії патрульний літак ВМС, на борту якого перебували четверо військових – усі вони загинули. 

Джерело: Yonhap News Agency

Деталі: За інформацією, усі чотири тіла членів екіпажу знайдені.

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Аварія сталася близько 13:49, свідки повідомили про дим, що піднімався з гори, а також про звуки вибухів.

Дослівно з повідомлення ВМС: "Морський патрульний літак P-3, який вилетів о 13:43 для тренувань з посадки та зльоту з авіабази в Пхохані, розбився неподалік близько 13:49 з невстановленої причини".

Деталі: На місці працюють пожежно-рятувальні служби – залучено близько 40 осіб та 17 одиниць техніки.

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Двоє з чотирьох членів екіпажу офіційно підтверджені як загиблі, їхні особи поки не встановлені.

Виконувач обов’язків президента Лі Чжу-хо доручив міністерству оборони вжити всіх заходів для рятувальної операції та мінімізації шкоди довкіллю.

ВМС Південної Кореї використовують 16 літаків P-3C, які відомі своїми протичовновими можливостями. Це перша відома катастрофа літака цього типу в країні.

Передісторія:

  • У лютому суданський військовий літак розбився під час зльоту з авіабази Ваді Саїдна на півночі від Омдурмана: відомо про загибель щонайменше 46 цивільних та військових. 

Південна Кореяаваріякатастрофиавіа
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