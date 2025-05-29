У Південній Кореї розбився патрульний літак ВМС: загинули всі члени екіпажу
У Південній Кореї поблизу міста Пхохан 29 травня зазнав аварії патрульний літак ВМС, на борту якого перебували четверо військових – усі вони загинули.
Джерело: Yonhap News Agency
Деталі: За інформацією, усі чотири тіла членів екіпажу знайдені.
Аварія сталася близько 13:49, свідки повідомили про дим, що піднімався з гори, а також про звуки вибухів.
Дослівно з повідомлення ВМС: "Морський патрульний літак P-3, який вилетів о 13:43 для тренувань з посадки та зльоту з авіабази в Пхохані, розбився неподалік близько 13:49 з невстановленої причини".
Деталі: На місці працюють пожежно-рятувальні служби – залучено близько 40 осіб та 17 одиниць техніки.
Двоє з чотирьох членів екіпажу офіційно підтверджені як загиблі, їхні особи поки не встановлені.
Виконувач обов’язків президента Лі Чжу-хо доручив міністерству оборони вжити всіх заходів для рятувальної операції та мінімізації шкоди довкіллю.
ВМС Південної Кореї використовують 16 літаків P-3C, які відомі своїми протичовновими можливостями. Це перша відома катастрофа літака цього типу в країні.
Передісторія:
- У лютому суданський військовий літак розбився під час зльоту з авіабази Ваді Саїдна на півночі від Омдурмана: відомо про загибель щонайменше 46 цивільних та військових.