В Южной Корее разбился патрульный самолет ВМС: погибли все члены экипажа
В Южной Корее возле города Пхохан 29 мая потерпел крушение патрульный самолет ВМС, на борту которого находились четверо военнослужащих – они все погибли.
Источник: Yonhap News Agency
Деталі: По имеющейся информации, обнаружены тела всех четырёх членов экипажа.
Авария произошла около 13:49, а очевидцы сообщали о дыме, поднимавшемся с горы, и звуках взрывов.
Дословно из сообщения ВМС: "Морской патрульный самолет P-3, вылетевший в 13:43 для тренировок по взлётам и посадкам с авиабазы в Пхохане, потерпел крушение неподалёку около 13:49 по неустановленной причине".
Дополнительно: На месте работают пожарно-спасательные службы – задействованы около 40 человек и 17 единиц техники.
Гибель двоих из четырёх членов экипажа официально подтверждена, их личности пока не установлены.
И. о. президента Ли Чжу-хо поручил министерству обороны принять все меры для проведения спасательной операции и минимизации ущерба окружающей среде.
Военно-морские силы Южной Кореи используют 16 самолетов P-3C, известных своими противолодочными возможностями. Это первая известная катастрофа самолета данного типа в стране.
Предыстория:
- В феврале суданский военный самолёт потерпел крушение при взлёте с авиабазы Вади-Саидна к северу от Омдурмана: известно о гибели как минимум 46 гражданских и военных.