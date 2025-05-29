В Южной Корее разбился патрульный самолет ВМС: погибли все члены экипажа

В Южной Корее возле города Пхохан 29 мая потерпел крушение патрульный самолет ВМС, на борту которого находились четверо военнослужащих – они все погибли.

Источник: Yonhap News Agency

Деталі: По имеющейся информации, обнаружены тела всех четырёх членов экипажа.

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Авария произошла около 13:49, а очевидцы сообщали о дыме, поднимавшемся с горы, и звуках взрывов.

Дословно из сообщения ВМС: "Морской патрульный самолет P-3, вылетевший в 13:43 для тренировок по взлётам и посадкам с авиабазы в Пхохане, потерпел крушение неподалёку около 13:49 по неустановленной причине".

Дополнительно: На месте работают пожарно-спасательные службы – задействованы около 40 человек и 17 единиц техники.

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Гибель двоих из четырёх членов экипажа официально подтверждена, их личности пока не установлены.

И. о. президента Ли Чжу-хо поручил министерству обороны принять все меры для проведения спасательной операции и минимизации ущерба окружающей среде.

Военно-морские силы Южной Кореи используют 16 самолетов P-3C, известных своими противолодочными возможностями. Это первая известная катастрофа самолета данного типа в стране.

Предыстория: