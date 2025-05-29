ДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади, який замовчував тортури над військовими

Завершено досудове розслідування у справі командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка, якого підозрюють у бездіяльності щодо фактів знущань та катувань над підлеглими військовослужбовцями.

Джерела: Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, лютого до липня 2024 року командир достеменно знав про жорстоке поводження з боку одного з офіцерів – старшого лейтенанта, який систематично бив, принижував та катував солдатів. Попри це, командир не вжив жодних заходів, щоб зупинити насильство.

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Дослівно: "Установлено, що старший лейтенант систематично бив, принижував та катував підлеглих. Відомо, що він є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига. Це могло вплинути на рішення командира замовчати злочини й не передавати інформацію до правоохоронних органів".

Деталі: Як з’ясували слідчі, фактично командир став співучасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури.

У ДБР зазначають, що подібні дії не лише порушують закон, а й створюють небезпеку для внутрішньої дисципліни Збройних Сил у період воєнного стану.

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Командиру інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України). Йому та його захисникам вже відкрито матеріали провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.

На цей час колишній командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк перебуває під вартою.

Передісторія:

16 грудня 2024 року "Українська правда" оприлюднила розслідування про знущання з військових, здирництво і корупцію в 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

17 грудня працівники ДБР почали розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування службовими особами 211 понтонно-мостової бригади нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих. Командиру цієї частини Олегу Побережнюку повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

19 грудня Тернопільський суд відправив Побережнюка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 грн. Наступного дня він вніс визначену заставу і вийшов з-під варти.

Працівники Державного бюро розслідувань 29 грудня затримали та повідомили про підозру в бездіяльності військової влади комбригу, який не реагував на факти знущання з підлеглих військовослужбовців.

30 грудня Печерський райсуд Києва відправив Побережнюка під варту з можливість внести заставу в розмірі понад 12 мільйонів гривень.

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