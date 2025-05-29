ГБР завершило расследование в деле командира 211-й бригады, который замалчивал пытки над военными

Завершено досудебное расследование по делу командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка, которого подозревают в бездействии в отношении фактов издевательств и пыток над подчинёнными военнослужащими.

Источники: Государственное бюро расследований, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, с февраля по июль 2024 года командир достоверно знал о жестоком обращении со стороны одного из офицеров — старшего лейтенанта, который систематически избивал, унижал и пытал солдат. Несмотря на это, командир не предпринял никаких действий, чтобы остановить насилие.

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Дословно: "Установлено, что старший лейтенант систематически избивал, унижал и пытал подчинённых. Известно, что он является сыном начальника штаба этой же бригады, который является близким другом комбрига. Это могло повлиять на решение командира замолчать преступления и не передавать информацию в правоохранительные органы".

Детали: Как выяснили следователи, фактически командир стал соучастником преступного бездействия, позволив пыткам продолжаться.

В ГБР подчёркивают, что подобные действия не только нарушают закон, но и представляют угрозу внутренней дисциплине Вооружённых сил в условиях военного положения.

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Командиру инкриминируют бездействие военного начальства в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины). Ему и его защитникам уже открыты материалы производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.

На данный момент бывший командир 211-й понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк находится под стражей.

Предыстория:

16 декабря 2024 года "Украинская правда" обнародовала расследование об издевательствах над военными, вымогательстве и коррупции в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

17 декабря сотрудники ГБР начали расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным. Командиру этой части Олегу Побережнюку сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

19 декабря Тернопольский суд отправил Побережнюка под стражу с возможностью внесения залога в размере 908 400 грн. На следующий день он внес определенный залог и вышел из-под стражи.

Работники Государственного бюро расследований 29 декабря задержали и сообщили о подозрении в бездействии военной власти комбригу, который не реагировал на факты издевательства над подчиненными военнослужащими.

30 декабря Печерский райсуд Киева отправил Побережнюка под стражу с возможность внести залог в размере более 12 миллионов гривен.

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