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На Сумщині тривають активні бойові дії на окремих ділянках кордону – ОВА

Тетяна ОлійникЧетвер, 29 травня 2025, 21:30
На Сумщині тривають активні бойові дії на окремих ділянках кордону – ОВА
Скриншот - deepstate

Станом на вечір 29 травня на Сумщині тривають бойові дії на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров

Пряма мова: "Станом на вечір 29 травня оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою. Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад.

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Противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися".

Деталі: За його словами, ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність.

Крім того, за останню добу понад 50 людей евакуювалися з прикордонних громад Сумщини.

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Що передувало: 

26 травня у Сумській ОВА повідомили, що під контролем РФ перебувають населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.

Сумська областьросійсько-українська війна
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