На Сумщині тривають активні бойові дії на окремих ділянках кордону – ОВА
Станом на вечір 29 травня на Сумщині тривають бойові дії на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад.
Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров
Пряма мова: "Станом на вечір 29 травня оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою. Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад.
Противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися".
Деталі: За його словами, ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність.
Крім того, за останню добу понад 50 людей евакуювалися з прикордонних громад Сумщини.
Що передувало:
26 травня у Сумській ОВА повідомили, що під контролем РФ перебувають населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.