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На Сумщине продолжаются активные боевые действия на отдельных участках границы – ОВА

Татьяна ОлейникЧетверг, 29 мая 2025, 21:30
На Сумщине продолжаются активные боевые действия на отдельных участках границы – ОВА
Скриншот - deepstate

По состоянию на вечер 29 мая на Сумщине продолжаются боевые действия на отдельных участках границы, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин.

Источник: председатель Сумской ОВА Олег Григоров

Прямая речь: "По состоянию на вечер 29 мая оперативная обстановка остается сложной, но контролируемой. Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин.

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Противник действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепиться".

Детали: По его словам, ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется – где-то инициатива за нами, где-то противник проявляет активность.

Кроме того, за последние сутки более 50 человек эвакуировались из приграничных громад Сумщины.

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Что предшествовало

26 мая в Сумской ОВА сообщили, что под контролем РФ находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады.

Сумская областьроссийско-украинская война
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