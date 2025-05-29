На Сумщине продолжаются активные боевые действия на отдельных участках границы – ОВА

По состоянию на вечер 29 мая на Сумщине продолжаются боевые действия на отдельных участках границы, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин.

Источник: председатель Сумской ОВА Олег Григоров

Прямая речь: "По состоянию на вечер 29 мая оперативная обстановка остается сложной, но контролируемой. Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин.

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Противник действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепиться".

Детали: По его словам, ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется – где-то инициатива за нами, где-то противник проявляет активность.

Кроме того, за последние сутки более 50 человек эвакуировались из приграничных громад Сумщины.

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Что предшествовало:

26 мая в Сумской ОВА сообщили, что под контролем РФ находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады.