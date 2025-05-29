На Сумщине продолжаются активные боевые действия на отдельных участках границы – ОВА
По состоянию на вечер 29 мая на Сумщине продолжаются боевые действия на отдельных участках границы, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин.
Источник: председатель Сумской ОВА Олег Григоров
Прямая речь: "По состоянию на вечер 29 мая оперативная обстановка остается сложной, но контролируемой. Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин.
Противник действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепиться".
Детали: По его словам, ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется – где-то инициатива за нами, где-то противник проявляет активность.
Кроме того, за последние сутки более 50 человек эвакуировались из приграничных громад Сумщины.
Что предшествовало:
26 мая в Сумской ОВА сообщили, что под контролем РФ находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады.