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Індія знизила рівень представництва на параді в Москві 9 травня

Українська правдаСубота, 3 травня 2025, 18:48
Індія знизила рівень представництва на параді в Москві 9 травня
Скриншот

Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх не братиме участі в параді у Москві 9 травня. Замість нього, ймовірно, Індію представлятиме заступник міністра оборони Санджай Сет.

Джерело: газета The Hindu з посиланням на індійські офіційні джерела

Деталі: Зазначається, що це рішення ухвалено на тлі зростання напруженості між Індією та Пакистаном після нещодавнього теракту в Пахалгамі.

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Дослівно: "Росія надсилала запрошення на парад 9 травня прем’єр-міністру Нарендрі Моді з нагоди 80-ї річниці перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Спочатку очікувалося, що Індію представлятиме саме міністр оборони, однак його візит було скасовано".

Передісторія:

9 травняРосіясвяткування
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