Індія знизила рівень представництва на параді в Москві 9 травня
Субота, 3 травня 2025, 18:48
Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх не братиме участі в параді у Москві 9 травня. Замість нього, ймовірно, Індію представлятиме заступник міністра оборони Санджай Сет.
Джерело: газета The Hindu з посиланням на індійські офіційні джерела
Деталі: Зазначається, що це рішення ухвалено на тлі зростання напруженості між Індією та Пакистаном після нещодавнього теракту в Пахалгамі.
Реклама:
Дослівно: "Росія надсилала запрошення на парад 9 травня прем’єр-міністру Нарендрі Моді з нагоди 80-ї річниці перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Спочатку очікувалося, що Індію представлятиме саме міністр оборони, однак його візит було скасовано".
Передісторія:
- Раніше президент Сербії Александар Вучич заявляв, що поїде в Росію 9 травня, бо пообіцяв Путіну. Однак 3 травня стало відомо, що його помістили до Військово-медичного госпіталю через проблеми зі здоров’ям.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їхніх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня.
- Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у квітні закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.
- Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.
- Словацький прем'єр Роберт Фіцо планує відвідати Москву 9 травня на запрошення Путіна.