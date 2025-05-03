Індія знизила рівень представництва на параді в Москві 9 травня

Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх не братиме участі в параді у Москві 9 травня. Замість нього, ймовірно, Індію представлятиме заступник міністра оборони Санджай Сет.

Джерело: газета The Hindu з посиланням на індійські офіційні джерела

Деталі: Зазначається, що це рішення ухвалено на тлі зростання напруженості між Індією та Пакистаном після нещодавнього теракту в Пахалгамі.

Реклама:

Дослівно: "Росія надсилала запрошення на парад 9 травня прем’єр-міністру Нарендрі Моді з нагоди 80-ї річниці перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Спочатку очікувалося, що Індію представлятиме саме міністр оборони, однак його візит було скасовано".

Передісторія: