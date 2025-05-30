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Росія атакувала безпілотниками село на Харківщині: восьмеро постраждалих, серед них діти

Іван Д'яконовП'ятниця, 30 травня 2025, 04:00
Росія атакувала безпілотниками село на Харківщині: восьмеро постраждалих, серед них діти
ілюстративне фото: "Суспільне"

У ніч проти 30 травня у селі Василів Хутір Чугуївської громади Харківської області внаслідок удару російських дронів поранені щонайменше восьмеро людей, серед них двоє 16-річних підлітків.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Ворог атакував ударними дронами с. Василів Хутір Чугуївської громади. На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини".

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Передісторія: 

Харківська областьжертвибезпілотникиросійсько-українська війна
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