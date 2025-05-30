Россия атаковала беспилотниками село в Харьковской области: восемь пострадавших, среди них дети
Пятница, 30 мая 2025, 04:00
В ночь на 30 мая в селе Васильев Хутор Чугуевской общины Харьковской области в результате удара российских дронов ранены по меньшей мере восемь человек, среди них двое 16-летних подростков.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Прямая речь: "Враг атаковал ударными дронами с. Васильев Хутор Чугуевской общины. На данный момент известно о 8 пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка".
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Предыстория:
- В ночь на 30 мая Харьков в очередной раз оказался под массированной атакой российских беспилотников. В Слободском районе зафиксировано попадание восьми дронов по коммунальному предприятию.