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Окупанти знищили відділення Нової Пошти на Одещині

Ірина БалачукП'ятниця, 30 травня 2025, 07:29
Окупанти знищили відділення Нової Пошти на Одещині
Фото ДСНС

Відділення Нової Пошти зруйноване в Одеській області внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 30 травня.

Джерело: ГУ ДСНС в Одеській області в Facebook та Нова Пошта в Telegram 

Дослівно служба: "В Одеській області внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення Нової Пошти. Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники, спільно з працівниками Нацгвардії ліквідували пожежу на площі 300 м кв". 

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Фото ДСНС

Деталі: Минулося без загиблих та постраждалих немає. 

 
фото ДСНС 

Від ДСНС залучали 2 одиниці техніки та 8 рятувальників , від НГУ – 1 одиницю техніки та 5 чоловік особового складу.

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Доповнено: Згодом Нова Пошта уточнила, що росіяни знищили депо і відділення пошти в місті Ізмаїл

Масштабну пожежу загасили о 8:30 ранку. Працівники ПН не постраждали. 

 
Фото НП

"Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації. І вже працюємо над встановленням мобільного відділення, аби жителі Ізмаїлу могли продовжувати отримувати та відправляти необхідні речі", – повідомили в Новій Пошті.

Передісторія: 

Одеська областьпоштапожежа
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