Окупанти знищили відділення Нової Пошти на Одещині
Відділення Нової Пошти зруйноване в Одеській області внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 30 травня.
Джерело: ГУ ДСНС в Одеській області в Facebook та Нова Пошта в Telegram
Дослівно служба: "В Одеській області внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення Нової Пошти. Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники, спільно з працівниками Нацгвардії ліквідували пожежу на площі 300 м кв".
Деталі: Минулося без загиблих та постраждалих немає.
Від ДСНС залучали 2 одиниці техніки та 8 рятувальників , від НГУ – 1 одиницю техніки та 5 чоловік особового складу.
Доповнено: Згодом Нова Пошта уточнила, що росіяни знищили депо і відділення пошти в місті Ізмаїл
Масштабну пожежу загасили о 8:30 ранку. Працівники ПН не постраждали.
"Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації. І вже працюємо над встановленням мобільного відділення, аби жителі Ізмаїлу могли продовжувати отримувати та відправляти необхідні речі", – повідомили в Новій Пошті.
Передісторія:
- У ніч на 30 травня російські окупаційні війська вдарили по тролейбусному депо в Слобідському районі Харкова. Пошкоджено 18 тролейбусів, 33 житлові будинки, постраждали двоє працівників підприємства.