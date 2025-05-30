Окупанти знищили відділення Нової Пошти на Одещині

Відділення Нової Пошти зруйноване в Одеській області внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 30 травня.

Джерело: ГУ ДСНС в Одеській області в Facebook та Нова Пошта в Telegram

Дослівно служба: "В Одеській області внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення Нової Пошти. Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники, спільно з працівниками Нацгвардії ліквідували пожежу на площі 300 м кв".

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Фото ДСНС

Деталі: Минулося без загиблих та постраждалих немає.

фото ДСНС

Від ДСНС залучали 2 одиниці техніки та 8 рятувальників , від НГУ – 1 одиницю техніки та 5 чоловік особового складу.

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Доповнено: Згодом Нова Пошта уточнила, що росіяни знищили депо і відділення пошти в місті Ізмаїл

Масштабну пожежу загасили о 8:30 ранку. Працівники ПН не постраждали.

Фото НП

"Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації. І вже працюємо над встановленням мобільного відділення, аби жителі Ізмаїлу могли продовжувати отримувати та відправляти необхідні речі", – повідомили в Новій Пошті.

Передісторія: