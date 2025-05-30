Оккупанты уничтожили отделение Новой Почты в Одесской области
Пятница, 30 мая 2025, 07:29
Отделение Новой Почты разрушено в Одесской области в результате российской атаки беспилотниками ночью 30 мая.
Источник: ГУ ГСЧС в Одесской области в Facebook
Дословно служба: "В Одесской области в результате атаки беспилотников возник пожар и разрушение отделения Новой Почты. Также были повреждены рядом расположенные грузовые автомобили. Спасатели совместно с работниками Нацгвардии ликвидировали пожар на площади 300 м кв".
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Детали: Обошлось без погибших и пострадавших нет.
От ГСЧС привлекали 2 единицы техники и 8 спасателей, от НГУ – 1 единицу техники и 5 человек личного состава.
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Предыстория:
- В ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли удар по троллейбусному депо в Слободском районе Харькова. Повреждено 18 троллейбусов, 33 жилых дома, пострадали два работника предприятия.