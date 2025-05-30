Російський дрон влучив у 5-поверхівку на Донеччині: 2 поранених

Уночі 30 травня російські загарбники вдарили безпілотником по житловій багатоповерхівці у місті Білозерське Донецької області, внаслідок чого дві людини дістали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура в Telegram

Дослівно прокуратура: "О 02:30 окупанти завдали удару по Білозерському. Ворожий БпЛА "Герань-2" поцілив у п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок влучання засобу ураження зайнялась пожежа".

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Фото прокуратури

Деталі: Тілесні ушкодження отримали 40-річна жінка та її 16-річний син, які перебували у своїй квартирі.

Фото прокуратури

"У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми і отруєння чадним газом. Постраждалим надано медичну допомогу", – підсумували в прокуратурі.

Фото прокуратури

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