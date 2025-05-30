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Російський дрон влучив у 5-поверхівку на Донеччині: 2 поранених

Ірина БалачукП'ятниця, 30 травня 2025, 08:53
Російський дрон влучив у 5-поверхівку на Донеччині: 2 поранених
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

Уночі 30 травня російські загарбники вдарили безпілотником по житловій багатоповерхівці у місті Білозерське Донецької області, внаслідок чого дві людини дістали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура в Telegram

Дослівно прокуратура: "О 02:30 окупанти завдали удару по Білозерському. Ворожий БпЛА "Герань-2" поцілив у п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок влучання засобу ураження зайнялась пожежа". 

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Фото прокуратури

Деталі: Тілесні ушкодження отримали 40-річна жінка та її 16-річний син, які перебували у своїй квартирі. 

 
Фото прокуратури

"У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми і отруєння чадним газом. Постраждалим надано медичну допомогу", – підсумували в прокуратурі. 

 
Фото прокуратури

Передісторія:

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  • Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що від вечора 29 травня російські окупанти атакували Україну 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 90-та ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 56 дронів вдалося знешкодити, однак є і влучання в 12 локаціях.
  • Цієї ночі загарбники цілили по Харківщині, Одещині та Донеччині.

     

Донецька областьбезпілотники
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