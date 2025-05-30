Российский дрон попал в 5-этажку в Донецкой области: 2 раненых
Пятница, 30 мая 2025, 08:53
Ночью 30 мая российские захватчики ударили беспилотником по жилой многоэтажке в городе Белозерское Донецкой области, в результате чего два человека получили ранения.
Источник: Донецкая областная прокуратура в Telegram
Дословно прокуратура: "В 02:30 оккупанты нанесли удар по Белозерскому. Вражеский БпЛА "Герань-2" попал в пятиэтажный жилой дом. В результате попадания средства поражения загорелся пожар".
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Детали: Телесные повреждения получили 40-летняя женщина и ее 16-летний сын, которые находились в своей квартире.
"У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и отравление угарным газом. Пострадавшим оказана медицинская помощь", – подытожили в прокуратуре.
Предыстория:
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- Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что с вечера 29 мая российские оккупанты атаковали Украину 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 90-та ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 56 дронов удалось обезвредить, однако есть и попадания в 12 локациях.
- Этой ночью захватчики целились по Харьковской, Одесской и Донецкой области.