Российский дрон попал в 5-этажку в Донецкой области: 2 раненых

Ночью 30 мая российские захватчики ударили беспилотником по жилой многоэтажке в городе Белозерское Донецкой области, в результате чего два человека получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "В 02:30 оккупанты нанесли удар по Белозерскому. Вражеский БпЛА "Герань-2" попал в пятиэтажный жилой дом. В результате попадания средства поражения загорелся пожар".

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ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: Телесные повреждения получили 40-летняя женщина и ее 16-летний сын, которые находились в своей квартире.

ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

"У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и отравление угарным газом. Пострадавшим оказана медицинская помощь", – подытожили в прокуратуре.

ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

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