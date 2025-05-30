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Российский дрон попал в 5-этажку в Донецкой области: 2 раненых

Ирина БалачукПятница, 30 мая 2025, 08:53
Российский дрон попал в 5-этажку в Донецкой области: 2 раненых
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Ночью 30 мая российские захватчики ударили беспилотником по жилой многоэтажке в городе Белозерское Донецкой области, в результате чего два человека получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "В 02:30 оккупанты нанесли удар по Белозерскому. Вражеский БпЛА "Герань-2" попал в пятиэтажный жилой дом. В результате попадания средства поражения загорелся пожар".

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ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: Телесные повреждения получили 40-летняя женщина и ее 16-летний сын, которые находились в своей квартире. 

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

"У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и отравление угарным газом. Пострадавшим оказана медицинская помощь", – подытожили в прокуратуре. 

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Предыстория:

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  • Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что с вечера 29 мая российские оккупанты атаковали Украину 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 90-та ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 56 дронов удалось обезвредить, однако есть и попадания в 12 локациях.
  • Этой ночью захватчики целились по Харьковской, Одесской и Донецкой области.

Донецкая областьбеспилотники
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