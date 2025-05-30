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Сирський: У травні дрони уразили та знищили 89 тисяч ворожих цілей

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 травня 2025, 09:47
Сирський: У травні дрони уразили та знищили 89 тисяч ворожих цілей
Олександр Сирський, фото: Facebook

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що у травні безпілотники різних типів уразили та знищили 89 ворожих цілей, наразі продовжується збільшення кількості екіпажів безпілотних систем і розвиток безпілотних підрозділів.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова Сирського: "Планомірна робота із масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати. Так, у травні, за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей".

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Деталі: Він повідомив, що під час щомісячної наради з питань застосування та розвитку безпілотних систем за участі командирів бойових підрозділів заслухав доповідь розвідки щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БпЛА і наземних роботизованих комплексів на озброєння окупантів.

За словами Сирського, ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи. "Тому ми маємо зберігати темп розвитку і постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду", - зазначив він.

Головнокомандувач також повідомив, що продовжується збільшення кількості екіпажів безпілотних систем і розвиток безпілотних підрозділів. Окремий акцент було зроблено на знищенні операторів ворожих БпЛА та їхніх пунктів управління.

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Під час наради розглядалось питання розвитку безпілотних наземних комплексів, які на полі бою виконують логістичні функції, евакуюють поранених воїнів, здійснюють мінування, а також діють як бойові модулі.

"У порівнянні з 2024 роком ми в рази збільшили постачання таких комплексів у військові частини та наростили підготовку спеціалістів БпНК", - сказав Сирський.

Що було раніше: Перед цим президент Володимир Зеленський на Ставці верховного головнокомандувача доручив значно збільшити українське виробництво дронів-перехоплювачів, а також прискорити виробництво ракет.

СирськийбезпілотникиЗбройні силиросійсько-українська війна
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