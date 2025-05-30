Сирський: У травні дрони уразили та знищили 89 тисяч ворожих цілей
Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що у травні безпілотники різних типів уразили та знищили 89 ворожих цілей, наразі продовжується збільшення кількості екіпажів безпілотних систем і розвиток безпілотних підрозділів.
Джерело: Сирський у Facebook
Пряма мова Сирського: "Планомірна робота із масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати. Так, у травні, за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей".
Деталі: Він повідомив, що під час щомісячної наради з питань застосування та розвитку безпілотних систем за участі командирів бойових підрозділів заслухав доповідь розвідки щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БпЛА і наземних роботизованих комплексів на озброєння окупантів.
За словами Сирського, ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи. "Тому ми маємо зберігати темп розвитку і постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду", - зазначив він.
Головнокомандувач також повідомив, що продовжується збільшення кількості екіпажів безпілотних систем і розвиток безпілотних підрозділів. Окремий акцент було зроблено на знищенні операторів ворожих БпЛА та їхніх пунктів управління.
Під час наради розглядалось питання розвитку безпілотних наземних комплексів, які на полі бою виконують логістичні функції, евакуюють поранених воїнів, здійснюють мінування, а також діють як бойові модулі.
"У порівнянні з 2024 роком ми в рази збільшили постачання таких комплексів у військові частини та наростили підготовку спеціалістів БпНК", - сказав Сирський.
Що було раніше: Перед цим президент Володимир Зеленський на Ставці верховного головнокомандувача доручив значно збільшити українське виробництво дронів-перехоплювачів, а також прискорити виробництво ракет.