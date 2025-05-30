Сырский: В мае дроны поразили и уничтожили 89 тысяч вражеских целей

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщил, что в мае беспилотники различных типов поразили и уничтожили 89 вражеских целей, сейчас продолжается увеличение количества экипажей беспилотных систем и развитие беспилотных подразделений.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь Сырского: "Планомерная работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. Так, в мае, с помощью дронов различных типов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей".

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Детали: Он сообщил, что во время ежемесячного совещания по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений заслушал доклад разведки по формированию в российской армии войск беспилотных систем и поступления новых образцов БПЛА и наземных роботизированных комплексов на вооружение оккупантов.

По словам Сырского, враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения. "Поэтому мы должны сохранять темп развития и постоянно наращивать способности, чтобы быть на шаг впереди", - отметил он.

Главнокомандующий также сообщил, что продолжается увеличение количества экипажей беспилотных систем и развитие беспилотных подразделений. Отдельный акцент был сделан на уничтожении операторов вражеских БпЛА и их пунктов управления.

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Во время совещания рассматривался вопрос развития беспилотных наземных комплексов, которые на поле боя выполняют логистические функции, эвакуируют раненых воинов, осуществляют минирование, а также действуют как боевые модули.

"По сравнению с 2024 годом мы в разы увеличили поставки таких комплексов в воинские части и нарастили подготовку специалистов БпНК", - сказал Сырский.

Что предшествовало: Перед этим президент Владимир Зеленский на Ставке верховного главнокомандующего поручил значительно увеличить украинское производство дронов-перехватчиков, а также ускорить производство ракет.